Choloma enfrenta crisis por cierre de maquilas y desempleo

Choloma, Cortés

El municipio industrial de Choloma, en el departamento de Cortés, atraviesa una crisis de desempleo que ha afectado gravemente la economía local. Ante esta situación, autoridades solicitan incentivar la formalización y el crecimiento de las mipymes para generar empleo. Expertos señalan que la dinamización de las mipymes requiere acceso a financiamiento, capacitación técnica y simplificación de trámites administrativos. Asimismo, advierten que la articulación entre el sector público y privado será clave para crear condiciones que permitan nuevas oportunidades laborales en la zona.

Choloma concentra el 80% de la industria maquiladora, que anualmente genera una masa salarial de aproximadamente 36,000 millones de lempiras a nivel nacional. Este sector es uno de los principales generadores de empleo, seguido por el comercio. Sin embargo, desde que comenzó la crisis en la maquila en 2022, por la caída en la demanda de exportaciones hacia Estados Unidos y otros factores, unas 200 maquilas han cerrado en el municipio, lo que ha impactado la actividad económica y generado preocupación en el sector empresarial.

Más de 200 maquilas han cerrado, afectando la economía local

Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), declaró a LA PRENSA que existe una gran preocupación por los altos índices de desempleo, que han dejado sin capacidad de pago a miles de cholomeños. Esta situación se refleja en una disminución considerable de las ventas en diversos negocios de comercio y servicios, lo que pone en riesgo otros empleos. “La maquila genera un 60% del empleo y el comercio un 40%; hay otras industrias, pero están débiles todavía”, sostuvo. Mejía detalló que en el último censo de 2020 se registraban 275 maquilas; actualmente hay apenas 70. La pérdida de empleo alcanza unos 60,000 puestos en el Valle de Sula, de los cuales el 40% corresponden a este municipio.

Ante este escenario, algunos ciudadanos han decidido emprender sus propios negocios. Entre 2025 y lo que va de 2026 se registran 1,500 autoempleos; sin embargo, estos son emprendimientos de subsistencia y no generan nuevos puestos de trabajo. “Personas que aprenden o conocen un oficio, son técnicos, se constituyen y comienzan a ofrecer sus servicios, pero esto es un paliativo, no es una solución”, afirmó Mejía.

Mipymes, clave para la generación de empleo

Ante este panorama, la empresa privada propone una ruta de acción con planes a corto, mediano y largo plazo. Entre las medidas inmediatas está impulsar la formación técnica y reactivar la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), vigente desde 2008 y que ha tenido reformas, pero que, según denuncian las mipymes, no se aplica. El decreto 135-2008, esta ley tiene como objetivo fortalecer institucionalmente el apoyo a las mipymes, incluyendo promoción de productos, financiamiento, acceso a crédito, apoyo a exportaciones, programas de capacitación y compras estatales. La normativa, mediante reformas como el Decreto No. 145-2018 y la posterior Ley para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa, contempla la exoneración del pago de impuestos por un periodo de cinco años, incluyendo el Impuesto sobre la Renta, tasas municipales y retenciones.

Propuestas para reactivar la economía en Choloma

“Ya entregamos al presidente del Congreso y a Senprende una solicitud formal para revisar la ley. La exoneración del pago de impuestos por cinco años es algo que ayuda a la mipyme, un beneficio que ahora ya no tienen. También proponemos subsidios para equipos que mejoren la competitividad”, explicó Mejía.

Mejía también impulsa la construcción de un centro de innovación textil y agroalimentario para certificar mipymes en estas áreas. Además, propone diversificar la actividad económica con la llegada de call centers o empresas BPO (externalización de procesos de negocio), un servicio más amplio que un centro de llamadas. La informalidad en el municipio ha crecido. En 2020, el censo contabilizaba más de 8,500 empresas, mientras que entre 2025 y 2026 la alcaldía ha emitido menos de 3,500 permisos de operación.

Historias que reflejan la crisis económica

Cuando Emeli Ríos comenzó su negocio de abarrotería y alimentos hace seis años, la situación económica no era tan compleja. Las maquilas estaban llenas de trabajadores que, al salir de su jornada, compraban productos para el hogar. Esto ha cambiado, reflejándose en una reducción de clientes y en el consumo. “Siento que los negocios que venden artículos como ropa o zapatos, que no son tan necesarios, están peor. En mi caso vendo alimentos, algo elemental, pero compran menos: llevan solo lo necesario”, dijo Ríos a LA PRENSA.

Ríos sugiere impulsar la llegada de nuevas industrias que generen empleo.

Sector industrial pide recuperar competitividad