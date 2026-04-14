Búsqueda del dinero fácil aumenta riesgo de estafas y fraudes en Honduras

Amparo Canales, expresidenta del <b>Colegio Hondureño de Economistas (CHE)</b>, indicó que los ciudadanos pueden optar por depósitos a plazo fijo en bancos regulados por la CNBS, cuya rentabilidad oscila entre el 4% y el 7%.También recomendó afiliarse a una cooperativa, ya que, a diferencia de los bancos, que son empresas con fines de lucro propiedad de accionistas, las cooperativas son entidades sin fines de lucro propiedad de sus asociados.Estas reinvierten sus excedentes para ofrecer mejores tasas, mientras que los bancos buscan maximizar ganancias para sus propietarios. “Los intereses son competitivos y los programas de ahorro son solidarios; lo importante es asegurarse de que la institución tenga respaldo y ofrezca bajo riesgo”, indicó Canales.