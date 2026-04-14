Banca y seguros sostienen la inversión extranjera en el país

Honduras

El sistema financiero y de seguros se ha consolidado en los últimos años como la actividad económica que ha sostenido la inversión extranjera directa en Honduras.

Su contribución ha venido en aumento y al cierre de 2025 ascendió a 68.98%, de acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras (BCH).

Eso se explica por la presencia de grupos financieros de Colombia, Guatemala, Panamá, México, Nicaragua y Estados Unidos. María Lidya Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), explica que los recursos que capta la banca no son inversiones sino que depósitos.

De las 15 instituciones bancarias autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para operar en Honduras, nueve son de capital extranjero: BAC, Banpaís, Davivienda, Lafise, Promérica, Banrural, Honduras, Azteca y Popular.

Ejemplo de lo anterior es que en 2019 Honduras registró 498.1 millones de dólares en inversión extranjera, de los que el sector financiero captó $245.1 millones, equivalente a 49.20%.

No obstante, en 2025, los flujos de capital externo que ingresaron a Honduras sumaron 881.2 millones de dólares, de los que $607.9 millones (68.98%) correspondieron a la actividad financiera y de seguros.

El 2023 es el único en los últimos años que el sector financiero ($442.7 millones) fue superado de la primera posición por la industria manufacturera con 475.2 millones de dólares.