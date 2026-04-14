Banca y seguros sostienen la inversión extranjera en el país

El sistema financiero y de seguros se ha consolidado en los últimos años como la actividad económica que ha sostenido la inversión extranjera directa en Honduras.
Su contribución ha venido en aumento y al cierre de 2025 ascendió a 68.98%, de acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras (BCH).
Eso se explica por la presencia de grupos financieros de Colombia, Guatemala, Panamá, México, Nicaragua y Estados Unidos. María Lidya Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), explica que los recursos que capta la banca no son inversiones sino que depósitos.
De las 15 instituciones bancarias autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para operar en Honduras, nueve son de capital extranjero: BAC, Banpaís, Davivienda, Lafise, Promérica, Banrural, Honduras, Azteca y Popular.
Ejemplo de lo anterior es que en 2019 Honduras registró 498.1 millones de dólares en inversión extranjera, de los que el sector financiero captó $245.1 millones, equivalente a 49.20%.
No obstante, en 2025, los flujos de capital externo que ingresaron a Honduras sumaron 881.2 millones de dólares, de los que $607.9 millones (68.98%) correspondieron a la actividad financiera y de seguros.
El 2023 es el único en los últimos años que el sector financiero ($442.7 millones) fue superado de la primera posición por la industria manufacturera con 475.2 millones de dólares.
En el sistema asegurador operan 12 compañías, de las que siete son de capital extranjero. Las perspectivas de corto y mediano plazo son que la banca y seguros continúe siendo la actividad económica de Honduras que más inversión extranjera reciba.
Un país estable
Para Manuel Bautista, expresidente del BCH, los inversionistas de Colombia, Guatemala, Panamá y México conocen que Honduras es un país estable y el riesgo que pueden correr ha disminuido.
Añade que la presencia de capital de esos países en Honduras ha sido determinante para aumentar la atracción de más inversiones, lo que se ve reflejado en las cifras oficiales.
Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sostiene que en el pasado los sectores de energía y comunicaciones eran los que más inversión extranjera captaban en el país, no obstante, en los años recientes perdieron relevancia.
Añade que Honduras se ha consolidado como un destino atractivo para las instituciones bancarias más grandes de América Latina, ejemplo n BAC y Davivienda de Colombia.
Eso se ve reflejado en el mapa de inversión extranjera por país, ya que Colombia ha liderado el flujo de capitales hacia Honduras en los años recientes: $220.4 millones en 2023, $238.1 millones en 2024 y $336.1 millones en 2025
¿Cuáles son los factores que los inversionistas analizan para traer sus capitales en la actividad financiera y de seguros?
Dante Mossi responde que “hay altos rendimientos, en realidad es una industria que se cuidad así misma. Está regulada relativamente bien y hay sistemas de resguardo para malos créditos -Fosede-, lo que garantiza el impacto del riesgo sistémico”.
Añade que los capitales extranjeros que la actividad financiera y de seguros capta han sido destinados para sectores de consumo y de Mipyme (Micro, pequeña y mediana empresa).
Subraya que en Honduras aún no hay grandes proyectos que la banca regional esté interesada en financiar.
Mossi recomienda crear el mercado de capitales en Honduras para atraer más inversión extranjera, sobre todo de la Unión Europea (UE), quien ya tiene presencia en países como Costa Rica y Panamá