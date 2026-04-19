Viajes, pasajes y comidas fantasma en la Enee: casi L200 millones sin rastro público

La <a href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/amnistia-enee-baja-respuesta-mora-clientes-honduras-KL29662855">Empresa Nacional de Energía Eléctrica</a> (Enee) reportó <b>198.6 millones de lempiras </b>en viajes, pasajes, viáticos y comidas entre 2022 y 2025. Pero en el período analizado, el registro del gasto por exfuncionario apenas deja ver una fracción mínima frente al volumen global reportado.LA PRENSA Premium obtuvo ese monto total a través de la solicitud de información <b>SOL-ENEE-1831-2026</b>. Ese dato, además, fue contrastado por esta unidad en el apartado de gastos del Portal Único de Transparencia de la estatal eléctrica.Para este análisis, este equipo recopiló la erogación correspondiente a cinco tipos de gasto: pasajes nacionales, pasajes internacionales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y alimentos y bebidas.En la respuesta enviada por la Oficina de Transparencia de la Enee, las nuevas autoridades notificaron que no tienen un informe en detalle que permita establecer cuánto de ese dinero gastó cada exfuncionario que, por la envergadura de su cargo, tenía acceso a esos fondos.