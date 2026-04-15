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Planilla de la Enee crece en L15.5 millones a marzo de 2026

La cantidad de empleados de marzo de este año es superior al registrado en el mismo periodo de 2025

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 08:22 -
  • Álvaro Mejía
Planilla de la Enee crece en L15.5 millones a marzo de 2026

Trabajadores de la Enee realizan mantenimiento en líneas de distribución.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

Cada nueva gestión que asume en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) reconoce la situación financiera deficitaria y la crisis económica que enfrenta la institución.

Sin embargo, poco o nada se hace para revertir esta problemática en lo que se considera un agujero fiscal en las finanzas públicas.

La planilla de empleados permanentes del órgano autónomo, a marzo de 2025, pasó de 2,168 a 2,373 trabajadores en el mismo período de este año, lo que refleja un aumento interanual de 205 empleados, constató LA PRENSA al analizar los reportes disponibles en el portal de transparencia de la estatal eléctrica.

El gasto también registró un incremento de 15.5 millones de lempiras: al tercer mes de 2026 se erogaron más de L125.9 millones, mientras que en marzo del año anterior los egresos ascendieron a L110.4 millones.

La planilla de empleados temporales también reportó un alza de 1.6 millones de lempiras y pasó de 72 a 116 trabajadores, es decir, 44 personas adicionales.

Entre los funcionarios temporales destaca un asesor que devenga 120,000 lempiras.

En redes sociales ha circulado un oficio GG Enee-195-III-2026, firmado por el gerente interino, Eduardo Oviedo, en el que se detallan cuatro nuevos ingresos en condición temporal a la institución, cada uno con un salario de L120,000, para un total de 480,000 lempiras.

Hasta la fecha, no se ha emitido un comunicado oficial que desmienta esas contrataciones, entre las que figura el consultor en materia energética, Ángel Baide Valladares.Muy elevados.

“Son salarios muy elevados (refiriéndose al de los asesores) y la institución tiene un alto costo que se paga a personas ejecutivas que poco o nada hacen”, manifestó a LA PRENSA Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de la Enee.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Enee registró un déficit promedio de 0.71% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en el período 2016-2023.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Redaccion@laprensa.hn

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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