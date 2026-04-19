Emilio Medina es reconocido como mejor atleta masculino 2025 de la Federación Ecuestre

Tegucigalpa, Honduras.

El joven jinete Emilio Medina G. gana el reconocimiento como Mejor Atleta Masculino 2025 de la Federación Ecuestre, consolidando su destacada trayectoria dentro de este deporte a nivel nacional e internacional. El galardón fue otorgado por la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) durante la Ceremonia de Premiación a los Mejores Atletas estrella del Año 2025 de las diferentes disciplinas, realizada en el marco del Día del Deportista Hondureño en el Gimnasio del Complejo Deportivo “José S. Azcona H.”, en la ciudad de Tegucigalpa.

Medina es un jinete formado en el Club Ecuestre Hacienda Tara, con participación en campeonatos nacionales donde ha competido en categorías de alto nivel como 1.30 metros, logrando importantes resultados. Además, ha representado a Honduras en escenarios internacionales, consolidándose como una de las promesas más fuertes del salto ecuestre en el país. “Emilio Medina es el atleta más destacado en esta disciplina, jinete de salto, y se proyecta como una de las promesas más sobresalientes de la equitación hondureña”, destacaron representantes de CONDEPAH al momento de revelar al ganador de esta categoría. También se destacaron las cualidades de su fiel caballo Vajra du Blay, quien lo ha acompañado en diversas competencias, siendo parte clave de su desempeño deportivo.