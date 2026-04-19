Motagua vs Juticalpa EN VIVO hoy Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua está empatando 0-0 contra Juticalpa FC en partido que se juega a puertas cerradas en el estadio Nacional Chelato Uclés, correspondiente a la jornada 19 del Torneo Clausura 2026.

¡EN VIVO EL MINUTO A MINUTO!

¡DESCANSO EN LA CAPITAL! Motagua se estrella contra Juticalpa FC en este primer tiempo que tuvo pocas ocasiones de gol.

Min.45+3 El árbitro José Valladares terminó la revisión en el FVS y dice que no hay nada. No es tarjeta roja para Bernárdez.

Min.45+2 El Motagua saca una tarjeta del FVS y pide la revisión de una jugada por parte del árbitro en el videoarbitraje por una posible roja para Klifox Bernárdez del Juticalpa FC.

Min.45 Se agregan tres minutos más en este primer tiempo.

Min.43 ¡TARJETA AMARILLA! Kelvin Matute es amonestado en el Juticalpa FC por una falta contra Darell Oliva.

Min.38 Partido muy serio que le está haciendo el Juticalpa FC al Motagua en la cancha capitalina. No encuntra el camino el equipo azul.

Así fue la ocasión que se perdió Jefryn Macías frente a la portería del Juticalpa FC.

Min.28 ¡INCREÍBLE FALLO! Tiro libre de Alejandro Reyes que tapa Enrique Facussé, el rebote le queda servido a Giancarlo Sacaza y Jefryn Macías, pero los dos se estorban y es Macías el que la manda arriba del arco.

Min.26 Llegada peligrosa del Juticalpa FC con un centro envenenado al área de Motagua y bien salió Luis Ortiz para quedarse con el balón.

Darell Oliva, el jugador Sub-20 que Javier López colocó en el 11 titular. Está jugando por el costado izquierdo.

Min.16 ¡UFFF, LA TUVO JUTICALPA! Buena ocasión de Josué Villafranca dentro del área motagüense con un disparo que se va rozando el poste del arco de Luis Ortiz.

Min.15 ¡TARJETA AMARILLA! Ahora el árbitro amonesta a otro integrante del cuerpo técnico del Juticalpa FC por reclamos.

Min.13 ¡TARJETA AMARILLA! Júnior Lacayo es amonestado en el banco de suplentes del Juticalpa FC. "Su conducta no es correcta", se alcanzó a escuchar que le dijo el árbitro José Valladares al futbolista.

Min.10 Primeros minutos y muy poco por ambos equipos, leve superioridad de Motagua buscando llegar con peligro al área del Juticalpa FC.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Motagua enfrenta ya al Juticalpa FC en el estadio Nacional Chelato Uclés.

LA PREVIA DEL MOTAGUA VS JUTICALPA:

El Ciclón vuelve al ruedo en la Liga Nacional y tras unos últimos partidos accidentados donde perdió el invicto de 15 días en el clásico de las Emes contra Marathón y además se sumó una segunda derrota al hilo vs Olimpia, encontró la luz en La Ceiba con un trabajado triunfo frente al Victoria. Este día recibe la visita del Juticalpa FC del argentino Mauro De Giobbi que quiere seguir pujando por meterse a la fase final del torneo. Un derrota los deja prácticamente al borde del abismo y casi que eliminados. Mientras que los azules del español Javier López no pueden darse el lujos de dejar puntos en el camino porque pelean por ser líderes del torneo junto a Real España que tiene 31 puntos, pero Olimpia con su victoria ante CD Choloma los igualó en la tabla con 32 unidades. Es imperioso el gane aunque tengan un juego menos.

Olancho FC, CD Choloma y UPNFM son los rivales que le restarán a los azules en su lucha por llegar como líderes a las triangulares finales del campeonato de la primera división. El partido, que se jugará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, se ejecutará a puertas cerradas que le prohíbe a Motagua gozar del apoyo de su público. Esto obedece al castigo que la Comisión de Disciplina le puso tanto al ciclón como al Olimpia por los actos vandálicos en los que se vieron inmiscuidos sus aficionados. El partido de Motagua vs Juticalpa FC comenzará a las 5.15 de la tarde y se verá a través de la señal de Deportes TVC. Además, podrán seguir todos los detalles en WWW.LAPRENSA.HN.

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