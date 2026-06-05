Mercado: Olimpia da golpe a Motagua con fichaje, Real España sorprende y el DT de Marathón

El mercado de fichajes del fútbol hondureño está en plano auge y estos son los principales movimientos de los últimos días.
Raúl Martínez Sambulá - El tiktoker Carlos Espina sigue trabajando a tope con el conjunto jaibo. y anunció al hondureño como el nuevo asistente técnico del equipo jaibo.
Julio César "Rambo" de León - El legendario exfutbolista hondureño se convirtió en el nuevo entrenador de las categorías juveniles del Victoria.
Yethson Chávez - El Victoria anunció el fichaje del talentoso mediocampista.
Bryan Moya - El delantero no seguiría en el CD Marathón tras los actos de indisciplina, pero la directiva aún no llega a un acuerdo para rescindir el contrato con el jugador.
Jordi Franco - El volante del CD Choloma está en la mira del Platense de Puerto Cortés.
Walther Martínez - El Colocho está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del Génesis PN, equipo que dio la sorpresa en el torneo Clausura.
André Orellana - Platense de Puerto Cortés trabaja a contrarreloj para hacerse nuevamente de la ficha del defensor que pertenece al Olimpia y que jugó la pasada temporada en el Marathón.
Carlos Emanuel Cuello - El lateral izquierdo uruguayo fue anunciado como nuevo fichaje del Olimpia.
Marcelo Pereira - Real España anunció la contratación del defensor central, quien se une a las altas del equipo sampedrano tras jugar en Costa Rica.
Diario La Prensa conoció en primicia que el CD Choloma definirá este lunes 8 de junio su nuevo director técnico que estaría entre un hondureño o argentino.
David Ruíz - El legionario confesó que podría salir del Inter Miami: "Han habido cosas que he estado pensando. Tengo que sumar minutos, son conversaciones que tengo con mi agente", comentó.
Miguel Rodríguez - El guardameta de la selección de Nicaragua es agente libre tras salir del Independiente de Siguatepeque. Platense y Lobos UPNFM buscan sus servicios.
Brian Faiorli - Diario La Prensa conoció en primicia que Marathón está moviendo sus hilos para comprar de manera definitiva al volante argentino.
Janier Bermúdez - Olimpia anunció su tercera contratación. Se trata del joven extremo izquierdo que llega procedente del CD Choloma.
El fichaje de Jainer Bermúdez es un golpe de Olimpia al Motagua. El León se adelantó al Ciclón Azul y logró quedarse con la perla del fútbol hondureño de 17 años.
Pablo Lavallén - La primera opción del Marathón sigue siendo el técnico argentino, pero Marathón está llegando a su tope presupuestal para la renovación y hasta el momento su entorno sigue extendiendo las posibilidades para llegar a un feliz acuerdo. La directiva verdolaga ya le habría puesto un ultimátum de una semana para dar una respuesta sobre su futuro.
Luis Fernando Suárez - Uno de los entrenadores que más agrada dentro del seno del Marathón es el colombiano. El experimentado técnico aparece como una opción fuerte, aunque en el club reconocen que se trata de un profesional con una cotización elevada, por lo que sería necesario estructurar un plan económico especial junto a patrocinadores para concretar su contratación.
Héctor Vargas - Otro de los perfiles que se mantiene en los primeros lugares de la lista es el de Héctor Vargas, un entrenador ampliamente conocido en el fútbol hondureño y con experiencia dirigiendo a varios clubes grandes del país. Además, el argentino ya dirigió al verde, club con el que ganó un título de Liga Nacional.
La baraja de candidatos a dirigir al Marathón también incluye nombres como Diego Vázquez, Jhon Jairo López, Raúl "Potro" Gutiérrez y Manuel Keosseián. Con varias opciones sobre la mesa, el Monstruo espera tomar una decisión en el corto plazo para comenzar cuanto antes la planificación de una temporada en la que buscará volver a pelear por los títulos nacionales e internacionales.
Diario La Prensa conoció que Kevin López se convirtió en nuevo fichaje del Antigua de Guatemala. Es nuevo legionario del balompié catracho tras salir del Olancho FC.
Diario La Prensa también conoció que Motagua tiene conversaciones avanzadas con el atacante Edwin Solani Solano, de gran Torneo Clausura con el Platense de Puerto Cortés.
Rafael Villeda adelantó que en Olimpia ya no habrá más bajas, pero sí nuevas contrataciones tras los anuncios de Janier Bermúdez, Carlos Cuello y Cristian Canales: "Estamos trabajando en algunas novedades. Esperamos entre mañana y la próxima semana poder darlas a conocer", afirmó el presidente albo.
Además, se refirió a una posible llegada de Deiby Flores a Olimpia: "Obviamente me encantaría que pudiera venir, pero sabemos que su misión en este momento y la de su representante es todavía que tenga la oportunidad en el extranjero. Creo que todavía tiene para dar mucho en el exterior", expresó.
Agustín Auzmendi - El delantero argentino confirmó que planea regresar a Motagua en el futuro.
Carlos Mejía - Olancho FC se ha unidos a los equipos que buscan hacerse de los servicios de "Zapatilla" tras su salida de Motagua.
Santiago Díaz - El lateral izquierdo de Guatemala está en la orbita de Motagua, así lo confirmó el técnico Javier López.
José Gálvez - Otro de los extranjeros que podría reforzar la zona baja de Motagua para la próxima campaña de Liga Nacional y Copa Centroamericana.
Kervin Arriaga - El delantero Luis Palma confesó el jueves que en el Lech Poznán preguntaron por el volante catracho. El "Misilito" es codiciado en Europa tras su buen desempeño con el Levante.