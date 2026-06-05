Destituyen a Ramiro Muñoz y nombran a Ever Mejía en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras

La decisión fue comunicada mediante un comunicado oficial emitido por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore, quien informó que el cambio fue aprobado de manera unánime tras una propuesta presentada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

El Ministerio Público anunció este viernes la destitución del general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla como director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y el nombramiento del comisionado en condición de retiro Ever Danilo Mejía Mejía como nuevo titular de la dependencia encargada del combate al narcotráfico en Honduras.

De acuerdo con el documento, el nombramiento se deriva de una sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el pasado 25 de mayo de 2026, en la que se analizó una terna de candidatos para dirigir la DLCN.

Tras la evaluación de los aspirantes, los integrantes del organismo acordaron por unanimidad designar a Ever Danilo Mejía Mejía para asumir la dirección de la entidad especializada en la investigación y combate de estructuras vinculadas al narcotráfico.

El relevo entró en vigencia a partir de este 5 de junio de 2026, fecha en la que oficialmente concluyen las funciones de Ramiro Muñoz Bonilla al frente de la dependencia adscrita al Ministerio Público.

En el comunicado, las autoridades fundamentaron la decisión en las facultades legales conferidas al Fiscal General por la Ley del Ministerio Público, la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.

El Ministerio Público destacó que el nuevo director cuenta con una trayectoria profesional superior a los 30 años en materia de seguridad e investigación criminal, experiencia que fue considerada determinante para su selección.

Entre los antecedentes más relevantes de Mejía Mejía sobresalen 17 años de trabajo conjunto con agencias de seguridad e investigación de Estados Unidos, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las autoridades señalaron que la experiencia acumulada por el nuevo director en cooperación internacional y combate al crimen organizado representa un respaldo importante para fortalecer las acciones operativas y de inteligencia de la DLCN.

Aunque el comunicado no detalla las razones específicas del relevo de Ramiro Muñoz Bonilla, el Ministerio Público enfatizó que el cambio responde a una decisión institucional aprobada por las instancias competentes en materia de seguridad nacional.

Asimismo, la Fiscalía reiteró su compromiso de continuar ejecutando estrategias orientadas a combatir el narcotráfico, el lavado de activos y otras actividades relacionadas con el crimen organizado que afectan la seguridad del país.