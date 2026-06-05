Cancillería revela irregularidades en red consular de Honduras

TEGUCIGALPA

La canciller de la República, Mireya Agüero, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra en un proceso de reorganización de la red consular, principalmente en Estados Unidos, luego de detectar varias irregularidades atribuidas a la gestión anterior. De acuerdo con la funcionaria, las evaluaciones realizadas han permitido identificar demoras en la repatriación de personas fallecidas, debilidades en la asistencia consular a hondureños detenidos y fallas en la prestación de distintos servicios destinados a los connacionales que residen en el extranjero.

“Hemos encontrado una mora de repatriación de cuerpos, por ejemplo, en hospitales; falta de protección consular a hondureños detenidos en cárceles y números que reflejan que no se atendió adecuadamente el tema de protección consular durante años”, expresó Agüero.

La canciller afirmó que algunos de los hallazgos podrían derivar en denuncias debido al nivel de desatención identificado en distintas áreas de la red consular. “Quiero pedir que entiendan el proceso de lo que heredamos, del desorden heredado. Algunos temas incluso son materia de denuncia por el nivel de desatención que efectivamente se tuvo en muchos aspectos”, señaló.

Agüero agregó que la Cancillería implementó mecanismos de supervisión permanente para mejorar la atención a los hondureños en el extranjero.

“Aquí en Cancillería he organizado un equipo que monitorea. Incluso hablábamos sobre las cámaras que tenemos en los consulados para asegurarnos de que estamos brindando los servicios que requiere nuestra población en el exterior de la mejor manera posible”, manifestó.



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