Comisión señala irregularidades en la Secretaría de Planificación

TEGUCIGALPA

Núñez mencionó que entre los hallazgos que ha encontrado la comisión liquidadora se encuentran: un supuesto sistema de espionaje.

Leonel Núñez, presidente de la Comisión Liquidadora de la Secretaría de Planificación, denunció presuntas irregularidades dentro de dicha institución que fue creada en el gobierno anterior.

"Por ejemplo si se ponía una palabra clave como Leonel, cada vez que alguien ponía la palabra Leonel caía a un servidor y se sabía quién había puesto la palabra Leonel", aseguró.

"Prácticamente había un sistema de espionaje muy fuerte, habían call center, se pagaban call center de allí, destacó. Otra de las irregularidades", mencionó que se hicieron pagos excesivos en alimentos, especialmente en diciembre, sin justificación, sin necesidad.

"Se pagaron 175 desayunos, 175 cenas, más de 230 mil lempiras en un día por alimentos en un día, en el mes de diciembre. No sabemos si es que los fueron a regalar al Hospital Escuela, o no se dónde. No hay ningún recibo si fue para algún congreso, no hay nada", añadió.

Explicó que solo la factura de alimento es lo que aparece, destacó Núñez. "Otra de las supuestas irregularidades", mencionó que encontraron contratos en grandes cantidades, sin auditoría previa.

"Contratos sobre servicios profesionales a nivel nacional, algunos que sí son periodistas y otros que no son periodistas. Es una enorme lista. Es una percha de contratos, unos por un mes, el más bajito era de 27 mil lempiras, pero hay de 598 mil por un mes a una persona, hay empresas también", dijo el funcionario.

Leonel Núñez recordó que la Secretaría de Planificación manejó mas de mil millones de lempiras en presupuesto anual. O sea, no manejaba dos centavos, manejaban millones, adujo.

Ante esa situación es del criterio que "cuando el Tribunal Superior de Cuentas revise, porque tienen que revisar ya que la misión mía es hacer el cierre de la institución, hacer la liquidación, pero la parte investigativa es una tarea del Tribunal Superior de Cuentas".

"En esa institución no existía auditoría interna, no había auditor interno. Ni en transparencia, no había auditoría, no existe", reprochó el presidente de la Comisión Liquidadora de la Secretaría de Transparencia y Planificación que fue dirigida por Ricardo Salgado.