Argentina - Honduras: Indignación, señalan a jugador de la H y curioso blooper

Las reacciones a nivel local e internacional que dejó el 2-0 de la selección de Argentina ante Honduras.
La Nación de Argentina catalogó de cómodo el triunfo ante la selección de Honduras.
"El campeón está listo", señala la prensa internacional tras el 2-0 de la Albiceleste sobre Honduras.
Diario Olé de Argentina .
TyC Sports de Argentina dejó sus valoraciones sobre el triunfo de 2-0 ante Honduras.
FoxSports de Argentina.
La red social de X oficial de la Selección de Argentina .
Diario Olé de Argentina señaló el blooper que se cometió al momento del Himno de ellos.
Periodista colombiano señaló como pésimo el trabajo del árbitro tras el penal sancionado a favor de la Argentina en el amistoso ante Honduras.
En las redes sociales hubo indignación por el penal sancionado a favor de Argentina ante Honduras.
Walter García de Diario Diez de Honduras se mostró indignado por el penal sancionado a favor de Argentina.
SportsCenter de ESPN sobre el penal anotado por Lautaro Martínez en el Argentina vs Honduras.
El periodista hondureño Julio Cruz señaló al Buho Meléndez e indicó que debe de volver Andy Najar como lateral por la banda derecha de la H.
Claro Sports de México.
Diario LA Prensa de Honduras.
91 mil personas ingresaron al partido y fue catalogado como locura la cantidad de seguidores presentes en el Argentina vs Honduras.
German Alvarado de Diario LA PRENSA de Honduras señaló al Búho Meléndez.
Maro Figueroa de Honduras señaló al Búho Meléndez.
Julio Cruz de Honduras dejó sus valoraciones sobre el amistoso de la H ante la vigente campeona del mundo.
Mauricio Kawas de Honduras y su análisis.
"Sin Messi y sin despeinarse", señaló Diario Diez de Honduras.
La opinión del periodista hondureño Gustavo Roca sobre el Argentina vs Honduras.
Johan Raudales de Honduras destacó a Joseph Rosales.