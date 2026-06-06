Argentina, sin Messi, doblega a Honduras y ya pone la mirada en el Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.

El compromiso también estuvo marcado por la ausencia de Lionel Messi. La máxima figura argentina no vio acción en el amistoso, aunque el conjunto sudamericano contó con suficientes variantes para imponer condiciones y controlar gran parte del desarrollo del partido frente a Honduras.

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue el debut de Keyrol Figueroa con la camiseta de la Selección Mayor de Honduras. El joven delantero ingresó al inicio del segundo tiempo en sustitución de Jorge Benguché y disputó sus primeros minutos con la escuadra nacional, comenzando oficialmente su recorrido con la Bicolor ante un rival de primer nivel.

Una endeble Selección de Honduras volvió a quedarse sin triunfo bajo el mando de José Francisco Molina tras caer 2-0 frente a la campeona del mundo Argentina en el amistoso internacional disputado en el Kyle Field de Houston, Texas.

Durante la primera mitad, Argentina dominó la posesión del balón y generó las ocasiones más peligrosas. Sin embargo, la H logró sostener el empate durante varios minutos gracias al trabajo defensivo y a intervenciones oportunas de Edrick Menjívar. Honduras también tuvo una oportunidad clara con un potente remate de Edwin Rodríguez que pasó cerca del arco defendido por Juan Musso.

La resistencia hondureña se rompió al minuto 35 cuando Cristopher Meléndez cometió una infracción dentro del área sobre Giovani Lo Celso. El árbitro señaló el penal y Lautaro Martínez no desaprovechó la oportunidad, convirtiendo el 1-0 para los argentinos al minuto 37.

En el complemento, la Albiceleste mantuvo la presión y amplió la ventaja al minuto 54. Giuliano Simeone aprovechó una gran asistencia de Lautaro Martínez y definió con precisión para colocar el 2-0 definitivo. A partir de ese momento, Honduras tuvo dificultades para reaccionar y Argentina manejó el encuentro con comodidad.

Molina aprovechó el amistoso para observar nuevas alternativas y realizó múltiples modificaciones. Además del estreno de Keyrol Figueroa, también hizo debutar a Exon Arzú, Alejandro Reyes, Kevin Guity, Cristian Canales y Jeffry Miranda, sumando un total de seis jugadores que vivieron sus primeros minutos con la Selección Mayor.

En los minutos finales, Luis Ortiz evitó que la diferencia fuera más amplia con una destacada atajada tras un disparo cruzado de Argentina. Pese al esfuerzo de varios futbolistas y a la oportunidad de probar nuevos elementos, Honduras volvió a marcharse sin victoria en la era de José Francisco Molina. Igualó ante Perú y perdió ante Argentina.