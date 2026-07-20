Casi 100 mil hondureños se registran en BIEN a una semana de su lanzamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A una semana de haber sido lanzada de forma oficial por el presidente de la República, Nasry Asfura, la Billetera Electrónica Nacional, se registra que alrededor de 100 mil personas han hecho uso de la aplicación. La confianza de la ciudadanía en registrar sus documentos en la Billetera Electrónica Nacional (Bien) se sustenta en el respaldo legal e integración interinstitucional de varias dependencias estatales como la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), el Registro Nacional de las Personas (RNP), las Secretaría de Seguridad, así como el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con la resolución publicada recientemente en el Diario Oficial La Gaceta, el Documento Nacional de Identificación Digital Biométrico (DNIB) constituye una credencial digital autenticada del Documento Nacional de Identificación (DNI), cuya emisión corresponde exclusivamente al RNP. El documento reproduce íntegramente la información biográfica y biométrica del DNI físico, garantizando altos estándares de seguridad. Con esta iniciativa, el RNP reafirma su compromiso con la modernización de los servicios de identificación, fortaleciendo la identidad digital, la seguridad jurídica y el acceso de la ciudadanía a servicios públicos más ágiles, seguros y confiables. Asimismo, la Secretaría de Seguridad giró instrucciones precisas a todos sus funcionarios a nivel nacional, para que a los ciudadanos les sean aceptados los documentos digitales incluidos en la Billetera Electrónica Nacional (Bien), en caso de ser solicitados en cualquier operativo policial.