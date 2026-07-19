Bien: así se configura la billetera electrónica en tu celular

La Billetera Electrónica Nacional (Bien) permite crear una identidad digital para almacenar documentos oficiales. Te mostramos cómo registrarte desde cero.
Lo primero es descargar la aplicación en la App Store de Android o iOS. Luego, busca Bien en la tienda de aplicaciones de Android, verifica que corresponda a la Billetera Electrónica Nacional e instala la aplicación en tu teléfono. Al abrir la aplicación aparecerá una breve presentación que explica que Bien es la Billetera Electrónica Nacional para gestionar credenciales digitales de forma segura.
Luego explica que la plataforma ofrece un acceso digital seguro para administrar credenciales y utilizar distintos servicios electrónicos. Antes de comenzar, la aplicación muestra las cuatro etapas del registro: crear la cuenta, seleccionar el proveedor de identidad, realizar la verificación biométrica y obtener la credencial digita
Pulsa "Crear cuenta" para iniciar el registro si utilizas BIEN por primera vez. Ingresa tu número de teléfono, crea una contraseña segura, confirma la contraseña y acepta los términos del servicio para continuar.
La aplicación enviará un código de seis dígitos mediante SMS. Escríbelo en el espacio indicado para validar tu número. Una vez creada la cuenta, selecciona la opción "Configurar billetera en este dispositivo" para vincular el teléfono con tu identidad digital.
Bien realizará varias comprobaciones automáticas para verificar la seguridad del celular y generar las claves de protección de la billetera. Al finalizar la configuración, la aplicación informará que la billetera ya está lista y comenzará el proceso para enlazarla con el proveedor de identidad.
En este caso, elige el Registro Nacional de las Personas (RNP) para solicitar la emisión de la credencial digital del Documento Nacional de Identificación (DNI). La aplicación solicitará una captura biométrica del rostro. Debes colocarte en un lugar bien iluminado, mirar directamente a la cámara y seguir las instrucciones en pantalla.
Después de completar la validación biométrica, la información será enviada al RNP para su revisión y emisión de la credencial digital. La aplicación notificará cuando el RNP haya procesado la solicitud. Una vez aprobada, la credencial digital estará disponible en la billetera electrónica para su uso.
Bien es la Billetera Electrónica Nacional, una plataforma de identidad digital que permite a los hondureños portar documentos oficiales en su teléfono celular. Su propósito es facilitar trámites y agilizar el acceso a distintos servicios públicos, sin depender únicamente de documentos físicos.
En su primera etapa, la aplicación permite incorporar el Documento Nacional de Identificación (DNI), la licencia de conducir y el carné de residencia para extranjeros. Posteriormente se agregarán nuevas credenciales, programas y servicios estatales.
Los documentos digitales estarán conectados directamente con las instituciones que los emiten y podrán verificarse mediante reconocimiento facial y códigos QR cifrados. Además, cada usuario tendrá la posibilidad de decidir qué información comparte durante un trámite.
La plataforma fue desarrollada por la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También cuenta con el respaldo de las instituciones responsables de emitir y validar los documentos, entre ellas el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad.