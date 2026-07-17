¿Habrá cortes de energía este 18 de julio? Conozca las zonas afectadas en Honduras

En el departamento de Santa Bárbara, el servicio será suspendido en amplios sectores de Macuelizo, incluyendo el casco urbano y comunidades como El Rosario, Las Delicias, El Mencuito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vecina, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo y La Cumbre de Palmichal.