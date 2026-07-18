Gobierno de Nasry Asfura entrega 1,141 títulos de propiedad en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, esta iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para regularizar la tenencia de la tierra, proteger el patrimonio de las familias hondureñas y promover el desarrollo económico y social de las comunidades.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería y fue encabezada por el ministro de la Presidencia y presidente ad honórem del consejo directivo del Instituto de la Propiedad (IP), Juan Carlos García, junto a otras autoridades del Gobierno.

El Gobierno de Honduras entregó este sábado 1,141 títulos de propiedad a familias de San Pedro Sula y anunció que otros 5,797 documentos ya están disponibles para ser retirados, como parte de un proceso de regularización predial que busca fortalecer la seguridad jurídica de alrededor de 7,000 familias de 240 barrios y colonias del municipio.

"Las familias beneficiadas hoy pueden dormir tranquilas, porque tienen una casa con papeles y pueden hacer cualquier tipo de negociación para impulsar un emprendimiento por medio de la red bancaria", expresó el ministro García.

Durante el evento, el ministro Juan Carlos García destacó que la legalización de los terrenos brinda tranquilidad y nuevas oportunidades a los beneficiarios.

En la ceremonia también participaron el secretario privado y coordinador general del Gobierno, Luis Alonso Castro; el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Alberto Torres; y las designadas presidenciales María Antonieta Mejía y Diana Baleska Herrera, entre otros funcionarios.

La designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó que "con esfuerzo, entrega y sacrificio, hoy obtienen un título de propiedad. La entrega de un título es mucho más que un acto administrativo: es el reconocimiento de un derecho, la certeza de un patrimonio y, sobre todo, la oportunidad de construir un futuro con mayor estabilidad y confianza".

Según informó Casa Presidencial, además de los 1,141 títulos entregados durante la jornada, un total de 5,797 documentos ya emitidos pueden ser retirados por sus propietarios en la Oficina de Regularización Predial, ubicada en el edificio Plaza, contiguo a las antiguas instalaciones del Ferrocarril Nacional, en San Pedro Sula.

El Instituto de la Propiedad estima que esta acción beneficiará de forma indirecta a unas 35,000 personas, considerando el promedio de integrantes por cada núcleo familiar favorecido con la regularización de sus terrenos.

La jornada también estuvo marcada por los testimonios de ciudadanos que esperaron durante años para obtener la documentación legal de sus propiedades. José Edgardo Ávila, médico jubilado de 81 años, expresó su satisfacción tras recibir el título.

"Me siento feliz como cuando tuve mi primer hijo. Tengo 81 años y aplaudo este tipo de iniciativas", afirmó Ávila, quien destacó la importancia de contar finalmente con la seguridad jurídica de su vivienda.

Por su parte, la productora Hilda Banegas aseguró que la entrega del documento representa el cierre de una larga lucha familiar y destacó que "este es un sueño cumplido y ahora, con el terreno, vamos a sembrar granos básicos".

Otro de los beneficiarios, Ever López, relató que esperó 35 años para recibir el título de propiedad: "Siento una gran alegría y bendición. Ha sido una lucha larga para poder obtener este título de propiedad de la tierra".