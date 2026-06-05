  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona

Riquelme sorprende con su técnico para Real Madrid, nueva postura del Real Madrid y venta del Barcelona; Xabi prepara barrida y tiene otro fichaje.

Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
1 de 21

Así marchan los últimos movimientos en el mercado de fichajes: salidas, intereses y sorpresas en los grandes equipos de Europa.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
2 de 21

OFICIAL // Andy Robertson se convierte en nuevo jugador del Tottenham; llega como agente libre tras no renovar con Liverpool.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
3 de 21

OFICIAL // El Southampton ha anunciado el fichaje de Cyle Larin con contrato hasta el 2028 y con opción a ampliarlo por uno más.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
4 de 21

Según informa La Gazzetta dello Sport, el surcoreano Kim Min Jae estaría cerca de volver a Italia tras el interés de la Juventus.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
5 de 21

OFICIAL // Carles Martínez Novell se convierte en nuevo entrenador del Bayer Leverkusen de Alemania.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
6 de 21

OFICIAL // El Nápoles ejerció la opción de compra del delantero brasileño Alisson de Almedia Santos, procedente del Sporting de Portugal y cedido en el club italiano en febrero de este año, según informó este viernes la entidad partenopea.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
7 de 21

Bradley Barcola vería con buenos ojos una salida del PSG y desde el Liverpool estarían interesados en sus servicios tras la baja de Salah.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
8 de 21

Lo informan // Hakan Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, afirmó que "ha llegado a un acuerdo con Mason Greenwood".
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
9 de 21

OFICIAL // El mediocentro defensivo serbio-italiano Aleksandar Stankovic, de 20 años e hijo del exfutbolista y entrenador Dejan Stankovic, abandona el Club Brujas para regresar al Inter de Milán, que ha ejecutado la opción de recompra por 23 millones de euros.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
10 de 21

Fabrizio Romano informa que el acuerdo de 11 millones entre el Mónaco y el Barcelona estaría cerrado por Ansu Fati.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
11 de 21

TEAMTalk revela que el Chelsea de Xabi Alonso prepara barrida: Cucurella, Enzo Fernández, Jörgensen, Nico Jackson, Liam Delap, Disasi y Fofana; son los jugadores que apuntan a una salida.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
12 de 21

Asimismo, detallan que Xabi Alonso planea reforzar la ofensiva del Chelsea y el favorito para ocupar el puesto es Dusan Vlahovic, que llegaría libre tras acabar contrato con la Juventus.

Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
13 de 21

Por su parte, el noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, es uno de los jugadores que plantea el Juventus como sustituto del serbio Dusan Vlahovic, referencia ofensiva 'bianconera' en las últimas temporadas que aún no renovó su contrato, según adelantaron este viernes medios italianos.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
14 de 21

ESPN informa que Julián Álvarez estaría muy molesto con los dirigentes del Atlético de Madrid por la indiferencia sobre su futuro.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
15 de 21

Desde Telegraph Sport informan que el fichaje por el que Florentino pagaría 150 millones de euros sería el francés Michael Olise.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
16 de 21

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció este viernes que si gana las elecciones a Florentino Pérez, su director deportivo, Raúl González, contactará con el técnico alemán Jürgen Klopp para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
17 de 21

"Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid", ha expresado.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
18 de 21

OFICIAL // El Bayern Múnich anunció la salida de Daniel Peretz que posteriormente fue anunciado como nuevo jugador del Southampton.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
19 de 21

Informa ‘The Telegraph’ que Víctor Múñoz interesa al Newcastle. De momento, se encuentra concentrado con la Selección de España.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
20 de 21

El Manchester United sueña con tener a Tchouaméni, sin embargo el Real Madrid no tiene intenciones de venderlo. Los Diablos Rojos siguen de cerca su situación.
Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona
21 de 21

El Como de la Serie A de Italia tiene en la mira a Dani Carvajal. El equipo de Fabregas vería con buenos ojos el refuerzo español.
Cargar más fotos