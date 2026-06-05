Riquelme con bombazo para Real Madrid, Xabi con nuevo fichaje y venta del Barcelona

Así marchan los últimos movimientos en el mercado de fichajes: salidas, intereses y sorpresas en los grandes equipos de Europa.
OFICIAL // Andy Robertson se convierte en nuevo jugador del Tottenham; llega como agente libre tras no renovar con Liverpool.
OFICIAL // El Southampton ha anunciado el fichaje de Cyle Larin con contrato hasta el 2028 y con opción a ampliarlo por uno más.
Según informa La Gazzetta dello Sport, el surcoreano Kim Min Jae estaría cerca de volver a Italia tras el interés de la Juventus.
OFICIAL // Carles Martínez Novell se convierte en nuevo entrenador del Bayer Leverkusen de Alemania.
OFICIAL // El Nápoles ejerció la opción de compra del delantero brasileño Alisson de Almedia Santos, procedente del Sporting de Portugal y cedido en el club italiano en febrero de este año, según informó este viernes la entidad partenopea.
Bradley Barcola vería con buenos ojos una salida del PSG y desde el Liverpool estarían interesados en sus servicios tras la baja de Salah.
Lo informan // Hakan Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, afirmó que "ha llegado a un acuerdo con Mason Greenwood".
OFICIAL // El mediocentro defensivo serbio-italiano Aleksandar Stankovic, de 20 años e hijo del exfutbolista y entrenador Dejan Stankovic, abandona el Club Brujas para regresar al Inter de Milán, que ha ejecutado la opción de recompra por 23 millones de euros.
Fabrizio Romano informa que el acuerdo de 11 millones entre el Mónaco y el Barcelona estaría cerrado por Ansu Fati.
TEAMTalk revela que el Chelsea de Xabi Alonso prepara barrida: Cucurella, Enzo Fernández, Jörgensen, Nico Jackson, Liam Delap, Disasi y Fofana; son los jugadores que apuntan a una salida.
Asimismo, detallan que Xabi Alonso planea reforzar la ofensiva del Chelsea y el favorito para ocupar el puesto es Dusan Vlahovic, que llegaría libre tras acabar contrato con la Juventus.
Por su parte, el noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, es uno de los jugadores que plantea el Juventus como sustituto del serbio Dusan Vlahovic, referencia ofensiva 'bianconera' en las últimas temporadas que aún no renovó su contrato, según adelantaron este viernes medios italianos.
ESPN informa que Julián Álvarez estaría muy molesto con los dirigentes del Atlético de Madrid por la indiferencia sobre su futuro.
Desde Telegraph Sport informan que el fichaje por el que Florentino pagaría 150 millones de euros sería el francés Michael Olise.
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció este viernes que si gana las elecciones a Florentino Pérez, su director deportivo, Raúl González, contactará con el técnico alemán Jürgen Klopp para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad.
"Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid", ha expresado.
OFICIAL // El Bayern Múnich anunció la salida de Daniel Peretz que posteriormente fue anunciado como nuevo jugador del Southampton.
Informa ‘The Telegraph’ que Víctor Múñoz interesa al Newcastle. De momento, se encuentra concentrado con la Selección de España.
El Manchester United sueña con tener a Tchouaméni, sin embargo el Real Madrid no tiene intenciones de venderlo. Los Diablos Rojos siguen de cerca su situación.
El Como de la Serie A de Italia tiene en la mira a Dani Carvajal. El equipo de Fabregas vería con buenos ojos el refuerzo español.