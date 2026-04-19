Platense vs UPNFM, EN VIVO hoy en Liga Nacional: Hora y dónde ver

Puerto Cortés, Honduras.​​

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su marcha, ofreciendo cada jornada grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos vibrantes en esta nueva edición del fútbol catracho.

En esta ocasión, la actividad nos presenta un atractivo duelo entre Platense, que recibe en estadio Excelsior a UPNFM, en un partido correspondiente a la jornada 19 del campeonato.

El encuentro está programado para las 3:00 de la tarde, hora de Honduras. Será transmitido en vivo por Deportes TVC y también podrá seguirse minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa.