El enfado de Elencoff tras paliza a la Real Sociedad: "No es de nombres, es de hombres”

Tocoa, Honduras.

“No fue la mejor noche, pero seguiremos luchando hasta donde podamos. Marcador final 0-4 a favor de Brasilia. Un equipo sin afición es un equipo sin alma. Así es el fútbol, hoy solo jugó un equipo, el que ganó. Felicidades a un gran club de guerreros que son un ejemplo de lucha, confianza y hambre de triunfo”, escribió Elencoff mediante su cuenta oficial de Facebook.

El máximo dirigente del equipo tocoeño y también Diputado del Congreso Nacional no ocultó su frustración y aprovechó para enviar un mensaje de autocrítica para los aficionados del conjunto que muchos años destacó en la primera división del balompié catracho.

El presidente del Real Sociedad, Ricardo Elencoff, expresó su malestar y reflexión tras la sorpresiva y humillante goleada de 0-4 sufrida ante el CD Brasilia por la ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras.

El presidente de la Real Sociedad insistió en que el futuro del club depende en gran medida de la conexión con su gente, señalando que cuando la afición del llamado “Gigante del Aguán” vuelva a comprometerse plenamente, el equipo podrá retomar un camino más competitivo.

“Cuando la afición que le dio el nombre del Gigante del Aguán se dé cuenta de la importancia que tiene, volveremos a celebrar juntos. Mientras tanto no será fácil, pero seguiremos luchando, pues al final Dios sabe por qué pasan las cosas”, mencionó.

Elencoff agradeció a los seguidores que han permanecido fieles al equipo tanto en los momentos buenos como en los difíciles, reafirmando su compromiso de no abandonar el proyecto deportivo a pesar de las adversidades.

“Gracias a todos los que siempre están fieles cuando estamos arriba y abajo, en los momentos de alegrías y de tristezas. Así es el fútbol. Seguiremos luchando hasta donde podamos porque Real Sociedad es un amor para toda la vida. Mientras hay minutos de juego hay esperanza, la historia no se borra y tiene un gran valor que nos empuja a seguir batallando. Saludos a los que nunca dejan de llegar al estadio”, expresó.

Finalmente, dejó un mensaje de reflexión sobre el esfuerzo y la humildad en el deporte: “Dios exalta al humilde y humilla al altivo. Aprendamos. En el fútbol ya no existen las distancias. No es de nombres, es de hombres”.