¿Qué le pasa a Julián Martínez? El “virus” que complica su carrera en Europa

Lisboa, Portugal.

El sueño europeo del defensor catracho Julián Martínez no ha sido lo que él se imaginaba y no es por falta de calidad o algo que se asemeje sino porque ha sido víctima del virus de las lesiones. El ex Olimpia dio el gran salto para ser futbolista del Alverca FC de la primera división de Portugal, las cosas iban muy bien, confianza, ritmo, titularidad hasta que en septiembre de 2025 sufrió un desgarro de meniscos el cual lo mandó al quirófano. Está situación hizo que estuviera fuera de acción dos meses y por eso se perdió el tramo final de las eliminatorias con la Selección Nacional de Honduras.

OTRA MALA NOTICIA

Parecía que todo había quedado atrás y estaba la meta de consagrar un gran 2026, pero nuevamente pasó... Diario LA PRENSA puedo conocer que Julián Martínez sufrió otra rotura de meniscos, ahora de su rodilla izquierda. El defensor de 22 años fue titular con la Bicolor Nacional en el juego amistoso ante Perú, pero tuvo que salir al minuto 76 porque sintió que algo no estaba bien.

Martínez regresó a su club para ser evaluado y luego de analizar bien la situación se determinó que el futbolista tenía que ser operado por la complejidad del golpe. Es esa la razón por la que Julián no ha sido convocado en los últimos tres partidos y lo triste es que la suturación meniscal fue más delicada y por eso estaba lejos de las canchas entre 4 y seis meses, mientras sana y recupera la movilidad y condición física. La baja de Julián Martínez repercute tanto en el Alverca FC que busca escalar lo más que se pueda en la liga portuguesa y en la H que en junio tendrá dos amistosos internacionales.