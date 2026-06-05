James Rodríguez protagoniza escándalo en Colombia: "Tan machito con una niña..."

En el acto, tanto Petro como su hija vistieron camisetas de la selección colombiana horas después de que un juez de Bogotá ordenara al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella y a su movimiento, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.