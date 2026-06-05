IShowSpeed supera a Shakira con canción del mundial

El creador de contenido estadounidense IShowSpeed se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de la antesala de la próxima Copa del Mundo gracias al éxito de su canción "World Cup (Champions)", que ha logrado una enorme repercusión en plataformas digitales.
El streamer, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., lanzó el tema de manera independiente el pasado 1 de junio y, en apenas cuatro días, superó los 21 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los contenidos virales más destacados relacionados con el torneo.
IShowSpeed
El rápido crecimiento de la canción ha generado comparaciones en redes sociales con otros temas vinculados al Mundial. Usuarios destacan que "World Cup (Champions)" ha obtenido una mayor respuesta inicial del público que algunas canciones promocionales asociadas al evento.
Entre las comparaciones más comentadas figura la del tema "Dai Dai" de la cantante colombiana Shakira , cuyo video musical acumuló alrededor de 978.000 reproducciones en YouTube doce días después de su lanzamiento, según los datos reflejados en Youtube.
El impacto del sencillo de IShowSpeed trascendió las redes sociales cuando la propia FIFA se puso en contacto con el creador durante una transmisión en vivo para informarle que la canción sería incorporada al álbum oficial de la Copa Mundial .
La noticia fue celebrada por millones de seguidores del influencer, que siguieron en directo el momento en que recibió la confirmación por parte del organismo rector del fútbol mundial.
No es la primera vez que IShowSpeed vincula su contenido con el torneo más importante del fútbol. En 2022 lanzó la canción "World Cup", que terminó convirtiéndose en un fenómeno global al acumular más de 200 millones de visualizaciones en distintas plataformas.
El joven estadounidense, nacido el 21 de enero de 2005, es actualmente una de las figuras más populares de internet. Su canal de YouTube supera los 54 millones de suscriptores, una cifra que lo sitúa entre los creadores de contenido más seguidos del mundo.
Gran parte de su éxito se debe a sus transmisiones en vivo, caracterizadas por reacciones espontáneas, desafíos, viajes y momentos de humor que suelen viralizarse rápidamente en redes sociales como TikTok, Instagram y X.
Además de su faceta como streamer, IShowSpeed es conocido por su pasión por el fútbol y especialmente por el delantero portugués Cristiano Ronaldo, a quien ha expresado admiración en numerosas ocasiones.
Durante los últimos meses, sus recorridos internacionales también han generado una gran atención mediática. Sus visitas a países del Caribe, entre ellos República Dominicana y Puerto Rico, le permitieron alcanzar récords personales de audiencia con más de 1,6 millones y 1,8 millones de espectadores simultáneos, respectivamente.
Con la incorporación de "World Cup (Champions)" al álbum oficial de la FIFA, IShowSpeed suma un nuevo logro a su carrera digital y musical, mientras su canción continúa ganando reproducciones y posicionándose como uno de los himnos virales más comentados en la previa de la próxima Copa del Mundo.