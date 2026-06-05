IShowSpeed supera a Shakira con canción del mundial

El creador de contenido estadounidense IShowSpeed ​​se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de la antesala de la próxima Copa del Mundo gracias al éxito de su canción "World Cup (Champions)", que ha logrado una enorme repercusión en plataformas digitales. El streamer, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., lanzó el tema de manera independiente el pasado 1 de junio y, en apenas cuatro días, superó los 21 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los contenidos virales más destacados relacionados con el torneo. IShowSpeed

El rápido crecimiento de la canción ha generado comparaciones en redes sociales con otros temas vinculados al Mundial. Usuarios destacan que "World Cup (Champions)" ha obtenido una mayor respuesta inicial del público que algunas canciones promocionales asociadas al evento. Entre las comparaciones más comentadas figura la del tema "Dai Dai" de la cantante colombiana Shakira , cuyo video musical acumuló alrededor de 978.000 reproducciones en YouTube doce días después de su lanzamiento, según los datos reflejados en Youtube. El impacto del sencillo de IShowSpeed ​​​​trascendió las redes sociales cuando la propia FIFA se puso en contacto con el creador durante una transmisión en vivo para informarle que la canción sería incorporada al álbum oficial de la Copa Mundial . La noticia fue celebrada por millones de seguidores del influencer, que siguieron en directo el momento en que recibió la confirmación por parte del organismo rector del fútbol mundial.