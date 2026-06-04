'Off Campus': La segunda temporada tiene una nueva pareja protagónica

La serie Off Campus, producida por Prime Video y basada en las novelas de la escritora canadiense Elle Kennedy, ya prepara su segunda temporada con el regreso de la mayoría de sus protagonistas.
Entre los actores que volverán a la producción se encuentran Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Stephen Kalyn y Jalen Thomas Brooks, quienes formaron parte del elenco principal de la primera entrega.
La principal ausencia confirmada será la de Josh Heuston, intérprete de Justin Kohl, uno de los personajes más populares de la adaptación televisiva.
Pese a ello, el creador de la serie, Louisa Levy, no descartó una futura participación del actor en nuevos episodios.
“Adoro a Josh y no lo descartaría si pudiera encontrar la manera de traer de vuelta a Justin en algún momento”, afirmó Levy en declaraciones recogidas por TV Guide.
Por su parte, Heuston evitó cerrar completamente la puerta a un eventual regreso al programa.
El rodaje de la segunda temporada de Off Campus en Prime Video inició oficialmente el 1 de junio de 2026 y la producción tiene previsto terminar la grabación hasta mediados de septiembre de 2026.
Para esta nueva entrega, la trama saltará directamente a la historia de Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) y Allie Hayes (Mika Abdalla), y se espera que los nuevos capítulos se estrenen en la plataforma a lo largo del 2027
FOTOGALERÍA: Actor de Off Campus participó en una cadena de trasplantes
“Ya veremos. Desde la planificación hasta las tramas y los libros... hay muchas historias que contar en esta serie en particular”, señaló el actor en una entrevista con Variety Australia.
La continuidad de la producción parece estar respaldada por el amplio universo literario creado por Kennedy, que cuenta actualmente con cinco novelas dentro de la saga Off Campus.
Además de los libros principales, la autora ha desarrollado varias obras derivadas que amplían las historias y personajes del universo narrativo.
Este material ofrece a los productores múltiples posibilidades para desarrollar nuevas temporadas y expandir la adaptación televisiva en los próximos años.
Levy confirmó que existen planes para adaptar, al menos, los primeros cuatro libros de la serie, lo que anticipa una hoja de ruta más extensa para la producción.
“Por supuesto que tengo planes para los primeros cuatro libros. Más allá de eso, veremos qué nos paga Amazon por hacer”, declaró la creadora en una entrevista con The Wrap.
Aunque Prime Video aún no ha anunciado oficialmente cuántas temporadas tendrá Off Campus, las declaraciones del equipo creativo y la existencia de más material literario sugieren que la serie podría tener continuidad más allá de su segunda entrega.