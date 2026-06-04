'Off Campus': La segunda temporada tiene una nueva pareja protagónica

La serie Off Campus, producida por Prime Video y basada en las novelas de la escritora canadiense Elle Kennedy, ya prepara su segunda temporada con el regreso de la mayoría de sus protagonistas.

Entre los actores que volverán a la producción se encuentran Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Stephen Kalyn y Jalen Thomas Brooks, quienes formaron parte del elenco principal de la primera entrega.

La principal ausencia confirmada será la de Josh Heuston, intérprete de Justin Kohl, uno de los personajes más populares de la adaptación televisiva.

Pese a ello, el creador de la serie, Louisa Levy, no descartó una futura participación del actor en nuevos episodios.

“Adoro a Josh y no lo descartaría si pudiera encontrar la manera de traer de vuelta a Justin en algún momento”, afirmó Levy en declaraciones recogidas por TV Guide.

Por su parte, Heuston evitó cerrar completamente la puerta a un eventual regreso al programa.

El rodaje de la segunda temporada de Off Campus en Prime Video inició oficialmente el 1 de junio de 2026 y la producción tiene previsto terminar la grabación hasta mediados de septiembre de 2026.

Para esta nueva entrega, la trama saltará directamente a la historia de Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) y Allie Hayes (Mika Abdalla), y se espera que los nuevos capítulos se estrenen en la plataforma a lo largo del 2027

FOTOGALERÍA: Actor de Off Campus participó en una cadena de trasplantes