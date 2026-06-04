Nuevo documental promete revelar quién ordenó el asesinato de Paco Stanley

México.

El 7 de junio se cumplirán 27 años de la muerte de Paco Stanley y todas las dudas sobre el asesinato serán revelas en un nuevo documental, según explicó Juan Carlos Uribe, productor de 'Testigos: La verdad tiene voz, caso Paco Stanley'.

Este proyecto incluye testimonios de testigos protegidos por la DEA, implicados en el crimen que revelaron los nombres del autor intelectual y el sicario que le quitó la vida al afamado presentador mexicano.

"Estos testigos fueron ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco en los años 80, y la misma policía los asignó a proteger a los narcotraficantes de aquellos tiempos", explicó Juan Carlos Uribe en conferencia de prensa.