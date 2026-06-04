Ester Expósito responde a críticas por bailar en "la casita" de Bad Bunny

La actriz española Ester Expósito, que hace unos días disfrutó de unas románticas vacaciones con Kylian Mbappé, confirmando su historia de amor, explotó ante las críticas y comentarios que ha recibido en redes sociales por sus sensuales bailes junto a Bad Bunny.
La escena en cuestión ocurrió en la controvertida "Casita", que el artista puertorriqueño despliega en sus conciertos y que ahora dispuso el pasado sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid.
"Fue muy divertido, lo dimos todo. Si te invitan vas ¿no? Es un concierto divertidísimo en el que sabes que te lo vas a pasar bien", reconoció la estrella de la serie Élite durante el 40 aniversario de la marca de ropa Desigual, en Ibiza.
"Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada. Es el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, y en las personas que utilizan las redes para hacer daño. Una parte del problema es ese, y es lo que tenemos que poner en el foco cuando pasa este tipo de situaciones. Me ha molestado, lo siento".
Las palabras de Ester Expósito llegan después de que muchos usuarios hayan cuestionado ‘La Casita’, así como los presuntos criterios físicos que se emplearían para seleccionar a las mujeres que acceden a este espacio VIP, denunciando la aparente falta de diversidad entre las invitadas.
Sobre esta cuestión, la intérprete asegura desconocer cómo funciona el proceso de selección: “Eso no lo sé, no sé cómo es”.
Sin profundizar en su relación con el futbolista del Real Madrid, Ester prefirió revelar en la misma entrevista con Europa Press que su plan perfecto en Ibiza consiste en "una buena cena, un paseo en barco por las calas".
A la cita fashion, liderada por Tomas Meyer y en la que además la firma presentó su nueva colección, "Desigual Vintage", asistieron también famosas como Irina Shayk, Demi Lovato, Zara Larsson, Baya Gorbunova y Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk, entre otras.