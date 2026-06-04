Ester Expósito responde a críticas por bailar en "la casita" de Bad Bunny

Ciudad de México.

La actriz española Ester Expósito, que hace unos días disfrutó de unas románticas vacaciones con Kylian Mbappé, confirmando su historia de amor, explotó ante las críticas y comentarios que ha recibido en redes sociales por sus sensuales bailes junto a Bad Bunny.

La escena en cuestión ocurrió en la controvertida "Casita", que el artista puertorriqueño despliega en sus conciertos y que ahora dispuso el pasado sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid.

"Fue muy divertido, lo dimos todo. Si te invitan vas ¿no? Es un concierto divertidísimo en el que sabes que te lo vas a pasar bien", reconoció la estrella de la serie Élite durante el 40 aniversario de la marca de ropa Desigual, en Ibiza.

"Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada. Es el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, y en las personas que utilizan las redes para hacer daño. Una parte del problema es ese, y es lo que tenemos que poner en el foco cuando pasa este tipo de situaciones. Me ha molestado, lo siento".

Las palabras de Ester Expósito llegan después de que muchos usuarios hayan cuestionado ‘La Casita’, así como los presuntos criterios físicos que se emplearían para seleccionar a las mujeres que acceden a este espacio VIP, denunciando la aparente falta de diversidad entre las invitadas.