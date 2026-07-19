Copeco pronostica lluvias para la tarde de este domingo en Honduras

Tegucigalpa

Las condiciones secas y las altas temperaturas continuarán predominando en la mayor parte del territorio hondureño durante el transcurso del día; sin embargo, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) pronostica lluvias para este domingo.

De acuerdo con el informe oficial meteorológico, se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe a partir de la tarde, lo que vendrá a romper levemente con la hegemonía del clima cálido.

Este fenómeno generará lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre los departamentos que integran las regiones del norte y noroccidente de Honduras. Asimismo, los expertos de Copeco indicaron que se podrían registrar precipitaciones débiles y de carácter aislado en distintos sectores del oriente y centro del país.

En lo que respecta a la actividad marítima, las autoridades informaron que los parámetros se mantendrán estables y óptimos para la navegación. Tanto para el litoral caribeño como para el golfo de Fonseca se pronostica un oleaje tranquilo que oscilará entre 1 y 3 pies de altura.

Por su parte, la salida del sol se registró a las 05:30 a.m. y el ocaso está programado para las 06:21 p.m., brindando una jornada bastante regular bajo la influencia actual de la fase de Luna Nueva.

El ente estatal pide a los pobladores tomar las medidas de prevención correspondientes ante la presencia de tormentas que puedan poner en riesgo sus vidas.