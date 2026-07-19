Alcalde confirma que hijo de Carlos Zelaya es asesor de un regidor de Libre en la AMDC

TEGUCIGALPA

El edil capitalino fue consultado sobre la participación del exfuncionario en la estructura de la comuna. Según indicó, Zelaya Rosales presta sus servicios como asesor de una regiduría del partido Libertad y Refundación ( Libre ).

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó que José Manuel Zelaya Rosales, hijo del exsecretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya y sobrino del expresidente Manuel Zelaya, forma parte del personal de apoyo de una regiduría de la Alcaldía Municipal del Distrito Central ( AMDC ).

“Es parte de la regiduría cinco que es de Libertad y Refundación, es parte del personal de apoyo”, declaró el alcalde.

José Manuel Zelaya Rosales ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2022 y 2024, durante la administración de Xiomara Castro. Su salida del gabinete se produjo luego de que se divulgara un video en el que aparecía su padre, Carlos “Carlón” Zelaya, presuntamente reunido con narcotraficantes en 2013.

Juan Diego Zelaya explicó que los regidores de la corporación municipal disponen de una asignación presupuestaria destinada a la contratación de asistentes y asesores, por lo que cada uno tiene autonomía para seleccionar a su equipo de trabajo.

“Hay cuatro regidores de Libertad y Refundación y cada uno de esos regidores tiene la potestad de contratar sus asistentes y sus asesores”, explicó.

El jefe edilicio añadió que ese procedimiento no es exclusivo de los representantes de Libre, sino que también aplica para los regidores de las demás fuerzas políticas que integran la corporación municipal.

“Así es para el Partido Liberal también; tenemos un regidor de la DC y así ha sido en el pasado también”, señaló.

Asimismo, Zelaya enfatizó que la administración municipal no participa en las decisiones relacionadas con la contratación del personal de apoyo de los regidores.

“Esa es potestad de ellos; nosotros no nos metemos en eso”, manifestó.