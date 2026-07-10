Alcaldía no obligará a usar únicamente motocicleta o transporte público desde agosto

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que, a partir de agosto de 2026, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) obligará a la población a movilizarse únicamente en motocicleta o transporte público. La afirmación es falsa. Hasta el momento de esta verificación, no existe un comunicado oficial de la AMDC que anuncie una medida de ese tipo. Además, un portavoz de la institución desmintió la información a LA PRENSA Verifica. "ÚLTIMA HORA. AMDC exigirá que la población a partir del mes de agosto, se mueva únicamente en motocicleta o transporte público (buses y taxis). Esta medida busca aliviar el tráfico en la capital", dice textualmente una entrada de Facebook difundida desde el 10 de julio.

Según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la infraestructura vial de la capital fue diseñada para soportar alrededor de 250,000 vehículos. Sin embargo, para octubre de 2025 circulaban más de 650,000 automotores en el Distrito Central, de acuerdo con un reporte de El Heraldo. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) atribuyen el creciente congestionamiento y el aumento de los accidentes de tránsito al incremento constante del parque vehicular en la capital. Ante esta problemática, la administración municipal, encabezada por Juan Diego Zelaya, ha impulsado varios proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad. Entre las obras se encuentran la reactivación de la construcción del túnel de la colonia Florencia; las jornadas nocturnas de bacheo en tramos completos de calles; y la ampliación del puente ubicado en el sector de Germania, en la salida al sur del país. Estos proyectos buscan descongestionar algunas de las principales rutas de la ciudad. Aunque Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, ha manifestado en distintos espacios televisivos la necesidad de fomentar medios de transporte alternativos para reducir el congestionamiento vial, no ha anunciado ni aprobado una medida que obligue a la población a utilizar exclusivamente motocicletas, autobuses o taxis para movilizarse por la capital.

Sin evidencia