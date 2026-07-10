Al 10 de julio, José Roberto Pineda, “Pitu”, no ha sido nombrado embajador de Honduras en Uzbekistán

San Pedro Sula

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional nombró a José Roberto Pineda, conocido como “Pitu”, exprecandidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, como embajador de Honduras en Uzbekistán. La afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica no encontró evidencia del supuesto nombramiento en el sitio web ni en las cuentas oficiales de la Cancillería de Honduras. Además, la institución confirmó a LA PRENSA Verifica que, hasta el 10 de julio, no había realizado esa designación. "Nos complace anunciar que nuestro nuevo embajador de Honduras en Uzbekistán es José Roberto Pineda 'Pitu'. Dicho nombramiento será efectivo a partir del 26 de julio", dice textualmente una publicación en X que comenzó a difundirse desde el 9 de julio.

José Roberto Pineda, conocido popularmente como “Pitu”, participó como precandidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que comprende Tegucigalpa y Comayagüela, en las elecciones primarias de 2025. Su precandidatura fue presentada por el Partido Nacional de Honduras dentro del movimiento “Avanza por la Unidad y la Justicia”, liderado por Ana García de Hernández, entonces precandidata presidencial y ex primera dama de Honduras. García de Hernández es esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Honduras no cuenta actualmente con una embajada residente ni con un embajador concurrente acreditado oficialmente ante la República de Uzbekistán. Los asuntos diplomáticos y consulares entre ambos países son atendidos mediante representaciones acreditadas en terceros países o a través de sus respectivas misiones permanentes ante las Naciones Unidas. Honduras y Uzbekistán establecieron relaciones diplomáticas en 2007. Desde entonces, el intercambio comercial entre ambos países ha sido reducido y especializado, con una balanza favorable para Honduras. De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), el valor anual del intercambio comercial ronda los 274,000 dólares. Entre los principales productos que Honduras exporta a Uzbekistán figuran el café y el tabaco.

No hubo nombramiento