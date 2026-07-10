España vs Francia, semifinal del Mundial 2026: Fecha y horario

Dallas, Estados Unidos.

España llega a las semifinales después de superar un complicado desafío ante Bélgica. La Roja sufrió hasta el último minuto, pero consiguió una victoria agónica por 2-1 gracias a un gol de Mikel Merino al minuto 88, cuando parecía que el partido se encaminaba hacia los tiempos extras.

El duelo entre dos de las grandes potencias del fútbol internacional está programado para este martes 14 de julio en el estadio de Dallas, donde estará en juego un boleto a la gran final mundialista.

La Copa del Mundo 2026 vivirá uno de sus partidos más esperados cuando las selecciones de España y Francia se enfrenten en las semifinales del torneo.

El mediocampista español volvió a aparecer en el momento más importante, tal como ocurrió en la ronda anterior frente a Portugal, donde también fue protagonista con un tanto decisivo. Merino se ha convertido en una de las figuras inesperadas del equipo dirigido por Luis de la Fuente y en un jugador clave en los momentos de máxima presión.

El conjunto español ha mostrado durante el Mundial una mezcla de juventud, calidad técnica y carácter competitivo. Con jugadores capaces de dominar la posesión, generar peligro en ataque y resistir en los momentos difíciles, La Roja sueña con volver a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

Sin embargo, enfrente tendrá a una Francia que llega como una de las selecciones más temidas del campeonato. El equipo dirigido por Didier Deschamps ha mostrado una enorme solidez durante todo el torneo y se ha mantenido como uno de los grandes favoritos para conquistar el título.

Les Bleus han sido superiores a varios de sus rivales y han confirmado su candidatura con actuaciones contundentes. En los cuartos de final, Francia derrotó sin mayores complicaciones a Marruecos por 2-0, en un partido donde demostró su capacidad defensiva, su velocidad en ataque y el peso de sus grandes figuras.

Kylian Mbappé aparece nuevamente como el principal referente de la selección francesa. El delantero del Real Madrid busca liderar a su país hacia una nueva conquista mundialista y continúa siendo una de las amenazas más peligrosas para cualquier defensa del planeta.

El enfrentamiento entre España y Francia representa mucho más que una semifinal. Por la calidad de sus plantillas, la historia reciente y el nivel mostrado durante el Mundial 2026, este partido es considerado por muchos como una auténtica final adelantada.