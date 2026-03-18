Mundial 2026: los futbolistas descartados por lesión y los que aún están en duda

Estos son los futbolistas que no podrán estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a lesiones graves, así como aquellos que aún mantienen dudas sobre su participación por problemas físicos recientes.
Mikel Merino, mediocampista del Arsenal FC y seleccionado de España, fue operado a principios de febrero. Su recuperación se extiende hasta principios de junio, apenas días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Cameron Carter-Vickers, defensor de Estados Unidos, sufrió en octubre de 2025 una ruptura del tendón de Aquiles durante un encuentro de Europa League frente al SK Sturm Graz. La gravedad de la lesión requiere varios meses de recuperación, por lo que su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se considera prácticamente imposible.
El atacante del Liverpool FC padeció una seria lesión en el tobillo en diciembre de 2025, durante un encuentro frente al Tottenham Hotspur, que incluyó una fractura de peroné. Luego de pasar por el quirófano, se prevé un periodo de inactividad de varios meses, lo que compromete notablemente sus opciones de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Takumi Minamino, mediapunta de Japón, sufrió una grave lesión que le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La magnitud de la lesión le impide disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, dejando al jugador fuera de la cita mundialista con su selección.
Mohammed Salisu, defensor de Ghana, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La gravedad de la lesión lo deja fuera de acción por varios meses y pone en duda su participación en competiciones importantes, incluyendo la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.
Rodrigo Huescas, lateral del FC Copenhagen y seleccionado de México, sufrió a finales de 2025 una rotura del ligamento cruzado. Aunque se espera que pueda volver a la actividad, se considera que no llegará bien fisicamente a la Copa del Mundo.
El inglés Jack Grealish sufrió el 18 de enero una fractura por estrés en el pie izquierdo durante el partido entre Everton y Aston Villa por la Premier League.
El defensor del Villarreal CF, que se consagró campeón del mundo con Argentina, quedó fuera de combate tras romperse el tendón de Aquiles izquierdo el 24 de enero de 2026 durante el duelo frente al Real Madrid CF.
Marc-André ter Stegen, arquero del FC Barcelona actualmente cedido al Girona FC, fue operado por una rotura del isquiotibial de la pierna izquierda. La lesión es seria y las posibilidades de que pueda llegar a tiempo para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Alemania son muy reducidas.
Valentín Carboni, una de las jóvenes promesas que podía integrar la selección de Argentina para la Copa del Mundo, sufrió una grave lesión en la rodilla derecha: rotura completa del ligamento cruzado anterior y daño parcial del ligamento colateral externo.
Jesús Orozco, defensor de Cruz Azul, sufrió en diciembre de 2025 una luxación de tobillo.
Rodrygo, delantero de Brasil y estrella del Real Madrid CF, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante el partido frente al Getafe CF el 2 de marzo. La gravedad de la lesión lo deja sin su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.
Josko Gvardiol, defensor del Manchester City y una de las piezas clave de Croacia, sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha. La gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación ponen en serio riesgo su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Luis Ángel Malagón, arquero de México, se mantiene sin actividad con su club y la selección. Sufrió una rotura del tendón de Aquiles y se queda sin Mundial.
Samu Omorodion, jugador de España, sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La gravedad de la lesión lo deja fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, truncando sus opciones de representar a su selección en la cita mundialista.