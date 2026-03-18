Mundial 2026: los futbolistas descartados por lesión y los que aún están en duda

El atacante del Liverpool FC padeció una seria lesión en el tobillo en diciembre de 2025, durante un encuentro frente al Tottenham Hotspur, que incluyó una fractura de peroné. Luego de pasar por el quirófano, se prevé un periodo de inactividad de varios meses, lo que compromete notablemente sus opciones de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.