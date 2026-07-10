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“La docente les decía cosas feas, yo le dije que grabara", dice madre de estudiante

La madre de la estudiante que grabó el altercado aseguró que los comentarios ofensivos eran reiterados y que aconsejó a su hija registrar lo que ocurría

“La docente les decía cosas feas, yo le dije que grabara, dice madre de estudiante

Doris Ramírez es la madre de una alumna afirmó que una maestra insultaba a estudiantes y que varios temían denunciar por posibles represalias.

 Fotos y video: Héctor Paz
Morazán, Yoro

Doris Ramírez, madre de la estudiante que grabó el momento en que la maestra Perla Díaz insultó y golpeó a una de sus compañeras, aseguró que las agresiones psicológicas contra los alumnos eran reiteradas y que varios estudiantes tenían miedo de denunciar lo que ocurría dentro del aula.

La mujer explicó que su hija no había sufrido anteriormente agresiones físicas por parte de la profesora Díaz, pero afirmó que sí recibía "agresiones psicológicas".

Según relató, su hija le comentaba con frecuencia que la docente le decía “cosas feas”, por lo que le recomendó grabar cualquier nuevo episodio para contar con pruebas de lo sucedido.

“Yo le dije: ‘Lo que vas a hacer es grabar’. ‘No hay quien te grabe’. ‘No, todos tienen miedo’”, contó la madre.

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La mujer agregó que uno de los compañeros de su hija se habían negado a registrar los hechos por temor a posibles represalias académicas.

“Me dijo un compañero de ella: ‘Yo no grabo todo lo que dice la maestra, por miedo a que ella me quite los puntos y me expulse’”, expresó.

Al ser consultada sobre si este tipo de situaciones se había presentado de manera continua, respondió que otros alumnos también podrían confirmar los problemas que presuntamente existían con la educadora.

“Sí, es que no hay alumno que dijera lo contrario. O sea, el alumno que no diga lo contrario es que tal vez no ha tenido problemas con ella”, afirmó.

Perla Díaz fue presentada ante los tribunales de El Progreso, Yoro, acusada de trato degradante, después de aparecer en un video insultando y golpeando a una estudiante del Centro de Educación Básica República de Cuba.

Perla Díaz fue presentada ante los tribunales de El Progreso, Yoro, acusada de trato degradante, después de aparecer en un video insultando y golpeando a una estudiante del Centro de Educación Básica República de Cuba.

 (Fotos: Héctor Paz)

La madre aclaró que nunca había tenido problemas personales con Díaz y que, incluso, mantenía una relación cordial con ella fuera del ámbito educativo.

“Yo con ella nunca he tenido problemas como persona. Yo la respeto, yo la he conocido siempre y siempre hemos tenido una bonita amistad con ella, pero como persona”, manifestó.

Sin embargo, señaló que lo observado en el video no debía ocurrir dentro de un centro educativo. “Si usted mira en el video, ella me golpea a la niña porque ella sí andaba el teléfono y, a la hora de bajárselo, tuvo que darle una pescosada. Entonces ella no tenía que hacer eso”, sostuvo.

La mujer dijo que no pretende perjudicar a la docente ni oponerse a que vuelva a ejercer como maestra, pero pidió que no se repitan ese tipo de acciones ni existan represalias contra los estudiantes.

“Yo no pido nada. Yo lo que quiero es que si a la profesora la vuelven a instalar en los centros educativos, por mí perfecto, porque yo lo que menos quiero es dañar a la profesora. Pero sí que no vuelva a tomar cosas así, a hacer represalias contra los alumnos”, declaró.

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También aseguró que jamás imaginó que el caso terminaría con la detención y presentación judicial de la educadora.

“Jamás creí yo”, dijo la madre, quien recordó que un día antes había tenido un altercado con la profesora cuando acudió al centro educativo para firmar las calificaciones de su hija.

“Ella se enojó porque no me quería dejar firmar las notas, porque me dijo que tenía que hacer una reunión. Entonces yo hablé con el director; tenía más de una hora esperando y ella no me decía nada”, relató.

La madre señaló que existen otras quejas contra la docente, aunque indicó que varias madres prefirieron no hablar públicamente.

“Sí, hay otras mamás que tampoco quisieron hablar porque hubo otros tiempos que pasó lo mismo”, afirmó.

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Redacción La Prensa
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