Empresa mexicana gana la subasta del avión presidencial con oferta de L137 millones

Tegucigalpa, Honduras.

La empresa mexicana TB Ingeniería, dedicada al servicio de taxi aéreo chárter, fue confirmada este viernes como la ganadora de la subasta del avión presidencial Embraer Legacy 600 de Honduras, tras presentar la oferta económica más alta durante el proceso desarrollado por las autoridades. El representante de la compañía, Jonathan González, presentó una propuesta de 137 millones de lempiras, equivalente a aproximadamente 5.1 millones de dólares, monto que superó el precio mínimo establecido por el Gobierno para la venta de la aeronave. Con un tipo de cambio de 26.8866 lempiras por dólar, la oferta ganadora asciende a 5,095,448 dólares estadounidenses, superando el precio base de cinco millones de dólares fijado para la subasta.

Durante el proceso también se confirmó que una de las dos empresas que presentaron ofertas decidió retirarse minutos antes de que iniciara el conteo oficial, por lo que únicamente una propuesta fue evaluada en la etapa final de la subasta. Aunque inicialmente se anunció que al menos diez empresas habían manifestado interés en participar, solo dos presentaron ofertas y, tras el retiro de una de ellas, la propuesta de TB Ingeniería quedó como la única en competencia. La venta del jet presidencial fue una de las promesas de campaña del presidente Nasry "Tito" Asfura y se convirtió en una de las primeras medidas impulsadas por su administración, luego de que el Congreso Nacional autorizara la enajenación de la aeronave a finales de enero. El proceso permaneció suspendido durante varios meses mientras el Gobierno resolvía inconvenientes relacionados con la documentación del avión.