Venta del avión presidencial superó el tercio de su valor original y estuvo a cargo de la DNBE

San Pedro Sula, Honduras

Ramón Barrios, exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el avión presidencial fue vendido por un tercio de su valor original, es decir, 138 millones de lempiras, a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). “(El avión presidencial) ha sido vendido por apenas un tercio de su valor original, aproximadamente 138 millones de lempiras, a través de la OABI”, aseguró Barrios en una publicación en X/Twitter.

Vendido el avión presidencial de JOH. Costó inicialmente alrededor de 400 millones de lempiras, comprado con dinero público y no por una donación de Taiwán, como afirmó falsamente el expresidente.



​Ahora ha sido vendido por apenas un tercio de su valor original, aproximadamente... — Ramón Enrique Barrios (@ramonbarriosm) July 10, 2026

Sin embargo, su aseveración es falsa. La aeronave fue adjudicada por 5.1 millones de dólares (137.8 millones de lempiras), una cifra que supera el tercio exacto de su precio de compra, que fue de aproximadamente 4.93 millones de dólares. La aeronave fue adjudicada a una empresa mexicana por 5.1 millones de dólares, es decir, unos 137.8 millones de lempiras, como informó LA PRENSA. LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Barrios sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

No fue el tercio

El avión presidencial, un Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001, fue adquirido en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) por un valor de 14.8 millones de dólares. La aeronave fue vendida posteriormente mediante una subasta pública internacional por 137,776,390 lempiras, equivalentes a aproximadamente 5.1 millones de dólares. La empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. resultó adjudicataria del proceso, como informó LA PRENSA. Un tercio equivale al 33.3 % del valor inicial. En este caso, si el avión tuvo un costo de 14.8 millones de dólares, la tercera parte de ese monto sería aproximadamente 4.93 millones de dólares. No obstante, el avión fue vendido en una subasta pública internacional por 5.1 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 137.8 millones de lempiras. Esa cifra representa el 34.5 % del precio original de compra, es decir, un porcentaje superior a un tercio del valor inicial.

No fue la OABI