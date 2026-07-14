La promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”: de UNO y Pronto ya tiene al quinto ganador de un Nissan Kicks

Tegucigalpa, Honduras.

La promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol" continúa premiando la fidelidad de sus clientes. En esta ocasión, Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron el quinto sorteo oficial de la campaña, en el que resultó ganador de un Nissan Kicks entre miles de participantes a nivel nacional. Desde su lanzamiento el pasado 12 de mayo, la promoción ha despertado un gran entusiasmo entre los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto. A través de la aplicación UNO Plus, los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los sorteos de vehículos, premios instantáneos y experiencias exclusivas que forman parte de la campaña.

Oportunidades reales de ganar

En esta quinta edición del sorteo, la suerte favoreció a Oscar Fernando Sandres López, quien registró sus compras realizadas en la EDS UNO Claros, ubicada en Tocoa, Colón, y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que cumplieron con la dinámica de la promoción. "Nos llena de satisfacción seguir reconociendo la fidelidad de nuestros clientes mediante sorteos que les brindan oportunidades reales de ganar grandes premios. Con UNO Plus buscamos ofrecer beneficios y experiencias memorables para quienes nos prefieren cada día." expresó Eduardo Idiáquez, coordinador de Mercadeo de UNO Honduras. A pocos días de concluir la promoción, los clientes aún tienen la oportunidad de seguir acumulando goles y participar por los premios más esperados de la campaña.

Continua el juego

Aún hay premios por entregar:

• 1 Nissan Frontier Pro-4X

• Premios instantáneos como televisores, hieleras y asadores

El próximo sorteo de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol" se realizará en la siguiente fecha:

• Sexto Sorteo: 24 de julio de 2026 Además, los clientes que acumulen la mayor cantidad de goles podrán participar en una experiencia futbolera exclusiva de cierre el próximo 19 de julio, donde también se realizarán sorteos especiales como:

• 1 año de combustible gratis

• Un viaje todo incluido para dos personas para disfrutar del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona.

Para participar, los clientes únicamente deben descargar UNO Plus, registrarse y realizar consumos mínimos de:

• L500 en combustible para vehículos

• L150 para motocicletas

• L150 en tiendas Pronto