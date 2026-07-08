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Cemento Bijao invita a una tarde de fútbol, premios y entretenimiento

Los aficionados al fútbol tendrán la oportunidad de disfrutar una experiencia diferente junto a Cemento Bijao. La marca reunirá entretenimiento, premios e invitados especiales para vivir la emoción del encuentro entre Noruega e Inglaterra.

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 08:30 -
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Cemento Bijao invita a una tarde de fútbol, premios y entretenimiento

Cemento Bijao invita a los aficionados a disfrutar del partido entre Noruega e Inglaterra en una jornada llena de entretenimiento, premios e invitados especiales en San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras

Cemento Bijao invita a todos los aficionados del fútbol a vivir una experiencia llena de emoción durante la transmisión del esperado encuentro entre Noruega e Inglaterra. La cita será el próximo 11 de julio a partir de las 2:00 pm en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, donde los asistentes podrán disfrutar de una tarde diseñada para compartir la pasión por el deporte en un ambiente familiar y lleno de entretenimiento.

Más que una simple transmisión deportiva, la actividad ofrecerá una experiencia única con buena comida, dinámicas interactivas y múltiples sorpresas para quienes asisten. El evento busca reunir a clientes, seguidores de la marca y amantes del fútbol en un espacio donde la convivencia y la diversión serán los principales protagonistas.

Como parte de la jornada, los asistentes podrán participar en rifas, dinámicas y concursos para ganar atractivos premios y regalías cortesía de las marcas patrocinadoras. Elektra sorprenderá a los participantes con premios especiales; Banco Azteca entregará cinco cuentas de ahorro acreditadas con L. 1,000 cada una; Cemento Bijao obsequiará certificados de consumo para cajas parrilleras, bolsas de cemento y camisas deportivas; Supermercados Colonial ofrecerá degustaciones de sus productos, mientras que AMP brindará regalías de producto para los asistentes.

Los asistentes vivirán una experiencia única junto a Cemento Bijao, con transmisión en vivo del partido, dinámicas, buena comida y la participación de invitados especiales.

Los asistentes vivirán una experiencia única junto a Cemento Bijao, con transmisión en vivo del partido, dinámicas, buena comida y la participación de invitados especiales.

​​​​​El ambiente también contará con la participación de invitados especiales que harán de la experiencia un momento aún más memorable. Entre ellos destacan el exfutbolista hondureño Julio César "Rambo" de León, reconocido por su destacada trayectoria nacional e internacional, y Carlos Zúñiga, integrante del popular podcast Los Hijos de Morazán, quienes compartirán con el público y pondrán el toque de entretenimiento durante toda la actividad.

Con este tipo de iniciativas, Cemento Bijao continúa fortaleciendo su cercanía con los hondureños, promoviendo espacios de convivencia que trascienden el ámbito comercial y generan experiencias de valor para sus consumidores. La marca reafirma así su compromiso de acompañar a las familias y comunidades en los momentos que unen y crean recuerdos.

La entrada al evento será gratuita; Sin embargo, los cupos son limitados, por lo que los organizadores invitan a los interesados ​​a reservar su espacio con anticipación mediante el formulario de inscripción disponible en línea. Cemento Bijao extiende la invitación a todos los aficionados para que no se pierdan esta gran fiesta del fútbol y disfruten de una tarde llena de emoción, premios y entretenimiento.

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