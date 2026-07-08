Cemento Bijao invita a una tarde de fútbol, premios y entretenimiento

San Pedro Sula, Honduras

Cemento Bijao invita a todos los aficionados del fútbol a vivir una experiencia llena de emoción durante la transmisión del esperado encuentro entre Noruega e Inglaterra. La cita será el próximo 11 de julio a partir de las 2:00 pm en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, donde los asistentes podrán disfrutar de una tarde diseñada para compartir la pasión por el deporte en un ambiente familiar y lleno de entretenimiento.

Más que una simple transmisión deportiva, la actividad ofrecerá una experiencia única con buena comida, dinámicas interactivas y múltiples sorpresas para quienes asisten. El evento busca reunir a clientes, seguidores de la marca y amantes del fútbol en un espacio donde la convivencia y la diversión serán los principales protagonistas.

Como parte de la jornada, los asistentes podrán participar en rifas, dinámicas y concursos para ganar atractivos premios y regalías cortesía de las marcas patrocinadoras. Elektra sorprenderá a los participantes con premios especiales; Banco Azteca entregará cinco cuentas de ahorro acreditadas con L. 1,000 cada una; Cemento Bijao obsequiará certificados de consumo para cajas parrilleras, bolsas de cemento y camisas deportivas; Supermercados Colonial ofrecerá degustaciones de sus productos, mientras que AMP brindará regalías de producto para los asistentes.