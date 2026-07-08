Onda tropical y humedad del Caribe provocarán lluvias con actividad eléctrica este miércoles en Honduras

Tegucigalpa

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para la tarde y noche de este miércoles 8 de julio de 2026, el territorio hondureño experimentará un cambio climático significativo debido al desplazamiento de una onda tropical combinada con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico oficial de las autoridades meteorológicas, este fenómeno propiciará la presencia de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada. Los expertos advierten que estas precipitaciones vendrán acompañadas de una marcada actividad eléctrica en la mayor parte del país, por lo que se pide a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias.

Las regiones que registrarán una mayor intensidad y los acumulados de agua más significativos son la zona oriental, el norte y el sector occidental de Honduras. De hecho, los reportes en tiempo real ya confirman lluvias y chubascos moderados de carácter disperso con tormentas eléctricas en distintos sectores del departamento de Colón.

Ante este panorama, los cuerpos de socorro han emitido un enérgico llamado a la población de los sectores afectados, instando a los conductores a movilizarse con extrema precaución, reducir la velocidad y evitar a toda costa cruzar ríos, quebradas o calles inundadas que pongan en riesgo sus vidas.

Finalmente, el reporte marítimo detalla que el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá estable entre los 2 y 4 pies de altura, mientras que para el golfo de Fonseca en la zona sur se calculan olas de 1 a 3 pies, permitiendo actividades pesqueras moderadas bajo monitoreo.