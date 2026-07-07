Honduras fortalece cooperación con la Unión Europea para reforzar la gestión de fronteras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) coordinó, junto con la Delegación de la Unión Europea en Honduras, una misión del Programa Regional Eurofront para impulsar acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión integrada de fronteras en el país. La delegación fue encabezada por el director del programa, José Antonio Cambronero, y contó con el acompañamiento de especialistas de FIAP–IILA, quienes sostuvieron una agenda de trabajo con autoridades hondureñas para identificar áreas de cooperación técnica. Como parte de la visita, se desarrolló una reunión de alto nivel presidida por la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, con la participación de representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

Durante el encuentro, las instituciones participantes conocieron las principales líneas estratégicas del Programa Regional Eurofront y analizaron mecanismos para fortalecer la coordinación entre las entidades nacionales y los organismos de cooperación internacional. Asimismo, se intercambiaron prioridades institucionales y se identificaron oportunidades de asistencia técnica dirigidas a mejorar la gestión de las fronteras hondureñas. Según la Cancillería, este proceso busca consolidar una respuesta articulada entre las instituciones responsables del control fronterizo, facilitando una mayor coordinación en temas de seguridad, movilidad y comercio. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la gestión integral de fronteras forma parte de las prioridades del Gobierno del presidente Nasry Asfura, al considerarse un elemento clave para la protección de la soberanía nacional. Además, señaló que el fortalecimiento de estos mecanismos también contribuye a mejorar la seguridad, facilitar el comercio y promover una movilidad ordenada en los puntos fronterizos del país. Las autoridades resaltaron que la cooperación internacional representa un apoyo importante para el desarrollo de capacidades institucionales y la implementación de mejores prácticas en materia fronteriza. En ese sentido, la misión de Eurofront permitió avanzar en la identificación de acciones conjuntas que podrían desarrollarse entre Honduras y sus socios internacionales en futuras etapas del programa.