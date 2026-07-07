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Sarampión llega a escuela de Cofradía, Cortés, y casos suben a 11

La Secretaría de Salud confirmó que la nueva paciente es compañera de uno de los menores contagiados en San Pedro Sula

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 19:54 -
  • David Zapata
Sarampión llega a escuela de Cofradía, Cortés, y casos suben a 11

Foto referencial de una niña que es atendida por personal de Salud.
Cofradía, Cortés

La Secretaría de Salud confirmó este martes un nuevo caso de sarampión en una escuela de Cofradía, San Pedro Sula, con lo que la cifra de contagios en Honduras subió a 11.

Salud confirma nuevos casos de sarampión en una familia de San Pedro Sula

De acuerdo con la información oficial, la nueva paciente es compañera de uno de los menores que dio positivo el fin de semana en San Pedro Sula. La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalis García, confirmó que, con este nuevo reporte, el país alcanza 11 casos confirmados.

Del total de contagios, cinco corresponden a transmisión local, mientras que cuatro de los casos reportados el domingo pertenecen a un mismo núcleo familiar. Ante este escenario, las autoridades sanitarias desplegaron equipos de monitoreo en los centros educativos donde estudian los menores afectados, con el propósito de fortalecer la vigilancia y detectar posibles nuevos casos.

El médico Carlos Umaña advirtió que la aparición de contagios locales confirma el riesgo que ya venían señalando los especialistas. “No teníamos casos de sarampión en el país desde 1997, y hoy ya se reportan contagios locales, lo que indica que el virus está circulando”, manifestó.

Umaña recordó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. “Cada paciente puede contagiar a 18 personas; es uno de los virus más peligrosos que existen. Puede provocar encefalitis, neumonía, entre otras complicaciones, y es potencialmente mortal, pues el 5% de quienes lo padecen puede morir”, advirtió.

Por su parte, la jefa de la Región Metropolitana de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, informó que los pacientes confirmados permanecen en aislamiento domiciliario, bajo supervisión médica y seguimiento constante.

Las autoridades de Salud reiteraron el llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación, al insistir en que la inmunización es la herramienta más eficaz para frenar la propagación del virus. También recomendaron el uso de mascarilla en espacios cerrados y mantenerse alerta ante síntomas como fiebre, conjuntivitis, tos y erupciones en la piel.

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Redacción web
David Zapata

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