Confirman nuevo caso de sarampión en niña de 11 años en Cofradía

Tegucigalpa, Honduras.

“En realidad es una niña relacionada con los cuatro casos que habíamos reportado el fin de semana. Es una compañerita de la escuela del niño de 11 años”, detalló García.

La doctora Odalis García , jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), explicó que este nuevo caso está relacionado con los contagios dados a conocer durante el fin de semana, ya que la menor es compañera de escuela de uno de los niños previamente diagnosticados.

La Secretaría de Salud confirmó este martes un nuevo caso de sarampión en Honduras, correspondiente a una niña de 11 años residente en Cofradía, Cortés, elevando la cifra de contagios a 11 casos.

La funcionaria indicó que, en coordinación con la Secretaría de Educación, se realizó una intervención en los centros educativos vinculados a los casos para mantener vigilancia sobre los contactos directos.

“Todos los compañeritos del aula están en vigilancia, así como sus familias. De hecho, se suspendieron las clases presenciales y están recibiendo clases virtuales”, informó la jefa del PAI.

García señaló que también se mantiene seguimiento en la escuela donde estudia el menor de 11 años y en el colegio al que asisten sus hermanos de 14 y 17 años, quienes forman parte de los casos identificados.

Las autoridades realizan un monitoreo diario de los contactos para detectar oportunamente la aparición de síntomas y determinar si surgen nuevos contagios relacionados con estos casos.

“Hasta este momento no tenemos ningún niño sintomático, pero estamos haciendo el seguimiento que se hace hasta los 21 días, que son dos periodos de incubación del virus del sarampión, para poder identificar a tiempo cualquier caso secundario”, explicó García.

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Salud desplegó una estrategia de vacunación masiva en Cofradía, donde actualmente operan más de 14 brigadas de vacunación en diferentes sectores del municipio.

Sobre el origen de los contagios, la jefa del PAI indicó que los primeros seis casos identificados fueron confirmados como importados. Posteriormente se registraron otros relacionados con estos eventos, aunque en algunos de los casos más recientes todavía se investiga la fuente primaria de transmisión.

García explicó que algunos pacientes tienen antecedentes de viaje a Copán y Ocotepeque para asistir a un velorio, aunque todavía no se ha confirmado el origen inicial de esos contagios.