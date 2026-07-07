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Se elevan a 39 los casos importados de sarampión en El Salvador en 2026

Doce nuevos casos importados de sarampión elevaron a 39 el total de contagios registrados en El Salvador, de acuerdo con el boletín epidemiológico oficial

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 13:35 -
  • Agencia EFE
Se elevan a 39 los casos importados de sarampión en El Salvador en 2026

El Salvador sumó doce casos importados de sarampión en junio y acumula 39 contagios este año, según cifras oficiales del Ministerio de Salud.
San Salvador, El Salvador

Los casos importados de sarampión se elevaron a 39 en El Salvador con doce contagios registrados en junio pasado, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) actualizados este martes.

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal reportan que estos contagios se registraron en la semana 25 del año en curso, que va del 15 al 21 de junio, y se descarta la transmisión local en el país.

Las autoridades de Salud no han brindado, por el momento, detalles sobre los contagios, ni cómo se encuentra la situación en el país centroamericano con respecto a la enfermedad.

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El Salvador comenzó el pasado 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, la que aún sigue vigente y con la que se busca prevenir los contagios locales.

El país no presenta transmisión local de la enfermedad desde hace casi tres décadas, según las autoridades y especialistas.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía aérea, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

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Agencia EFE
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