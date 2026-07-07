Se elevan a 39 los casos importados de sarampión en El Salvador en 2026

San Salvador, El Salvador

Los casos importados de sarampión se elevaron a 39 en El Salvador con doce contagios registrados en junio pasado, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) actualizados este martes.

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal reportan que estos contagios se registraron en la semana 25 del año en curso, que va del 15 al 21 de junio, y se descarta la transmisión local en el país.

Las autoridades de Salud no han brindado, por el momento, detalles sobre los contagios, ni cómo se encuentra la situación en el país centroamericano con respecto a la enfermedad.