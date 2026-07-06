Estable y en aislamiento permanece familia con cuatro casos de sarampión en Cofradía

La Secretaría de Salud confirmó cuatro nuevos casos de sarampión en un mismo núcleo familiar residente en Cofradía, San Pedro Sula. Se trata de un hombre de 43 años y sus tres hijos, de 17, 14 y 11 años, quienes permanecen estables, en aislamiento y bajo vigilancia médica.
La directora de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, doctora Lesbia Villatoro, informó que los cuatro contagios fueron confirmados y constituyen el primer conglomerado familiar de sarampión identificado en el país durante el presente año.
Las investigaciones epidemiológicas indican que los primeros en estar expuestos al virus habrían sido los padres de familia, quienes asistieron a un velorio en Santa Rosa de Copán a inicios de junio.
Tras regresar a su vivienda en Cofradía, el padre comenzó a presentar síntomas unos 10 días después y posteriormente enfermaron los tres menores.
"Son los primeros casos de un núcleo familiar que hemos identificado. La investigación epidemiológica nos permite establecer que probablemente el contagio ocurrió durante ese viaje y luego se produjo la transmisión dentro del hogar", explicó Villatoro.
La funcionaria señaló que los cuatro pacientes permanecen aislados en su vivienda, con seguimiento diario por parte del personal sanitario, mientras continúan las acciones de vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles nuevos contagios.
Tras la confirmación de los casos, la Salud activó los protocolos nacionales de respuesta, que incluyen la búsqueda activa de personas con síntomas, la identificación y seguimiento de contactos, la toma de muestras, el aislamiento de los pacientes y la vacunación de bloqueo en las zonas de riesgo.
Como parte de estas acciones, 14 brigadas de vacunación fueron desplegadas en Cofradía para inmunizar a la población susceptible y reforzar la vigilancia epidemiológica en el sector.
Villatoro hizo un llamado a la población a aprovechar la disponibilidad de la vacuna contra el sarampión en los establecimientos de salud.
Recordó que, aunque la jornada nacional de vacunación concluyó, la inmunización continúa de manera permanente en los 16 centros de salud de San Pedro Sula y en los macrodistritos municipales, en horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
La especialista recordó que el sarampión es una enfermedad totalmente prevenible mediante la vacunación, pero puede ocasionar complicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida, especialmente en personas no inmunizadas.
Asimismo, pidió a quienes presenten fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y el sarpullido característico acudir de inmediato al centro de salud más cercano para confirmar el diagnóstico y permanecer en aislamiento durante el período de transmisión.
"La vacunación es una responsabilidad personal y colectiva. Es gratuita, segura y está disponible para toda la población. La mejor forma de protegernos y evitar nuevos casos es completar el esquema de vacunación", enfatizó la directora de la Región Metropolitana de Salud.
Mientras la vigilancia epidemiológica continúa en Cofradía, la Secretaría de Salud mantiene el monitoreo diario de la familia afectada y el seguimiento de sus contactos.
Las autoridades insistieron en que completar el esquema de vacunación y buscar atención médica ante los primeros síntomas son las principales medidas para evitar la propagación del virus.
De los 10 casos de sarampión que se confirman en el país, cinco son autóctonos, es decir, que el virus ya circula en el territorio, lo que ha encendido las alarmas en el sistema sanitario, debido a la rápida propagación.