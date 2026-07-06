Estable y en aislamiento permanece familia con cuatro casos de sarampión en Cofradía

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Salud confirmó cuatro nuevos casos de sarampión en un mismo núcleo familiar residente en Cofradía, San Pedro Sula. Se trata de un hombre de 43 años y sus tres hijos, de 17, 14 y 11 años, quienes permanecen estables, en aislamiento y bajo vigilancia médica.

La directora de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, doctora Lesbia Villatoro, informó que los cuatro contagios fueron confirmados y constituyen el primer conglomerado familiar de sarampión identificado en el país durante el presente año.

Las investigaciones epidemiológicas indican que los primeros en estar expuestos al virus habrían sido los padres de familia, quienes asistieron a un velorio en Santa Rosa de Copán a inicios de junio.

Tras regresar a su vivienda en Cofradía, el padre comenzó a presentar síntomas unos 10 días después y posteriormente enfermaron los tres menores.

"Son los primeros casos de un núcleo familiar que hemos identificado. La investigación epidemiológica nos permite establecer que probablemente el contagio ocurrió durante ese viaje y luego se produjo la transmisión dentro del hogar", explicó Villatoro.

La funcionaria señaló que los cuatro pacientes permanecen aislados en su vivienda, con seguimiento diario por parte del personal sanitario, mientras continúan las acciones de vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles nuevos contagios.

Tras la confirmación de los casos, la Salud activó los protocolos nacionales de respuesta, que incluyen la búsqueda activa de personas con síntomas, la identificación y seguimiento de contactos, la toma de muestras, el aislamiento de los pacientes y la vacunación de bloqueo en las zonas de riesgo.