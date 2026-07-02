Sin salario desde hace meses, personal del Leonardo Martínez se va a paro

San Pedro Sula, Honduras.

Tras más de dos semanas de protestas, personal reintegrado del hospital Leonardo Martínez Valenzuela realizó este día un paro de brazos caídos para exigir el pago de salarios atrasados.

Los trabajadores aseguran que, pese a haber sido reincorporados a sus puestos desde el 1 de julio de 2025, la mayoría no ha recibido salarios desde hace seis y 11 meses, una situación que califican como desesperante por el impacto económico que ha tenido en sus hogares.

La protesta se mantiene en las afueras del centro asistencial, donde el personal de enfermería, apoyo y camilleros ha reiterado que seguirán luchando por sus derechos, ya que pese al incumplimiento de pago por parte de las autoridades de Salud, ellos siguieron trabajando.

Abner, uno de los profesionales afectados, explicó que se trata de aproximadamente 20 personas que fueron despedidas después de la pandemia de covid-19, pese a haber laborado en primera línea durante la emergencia sanitaria.

El grupo emprendió una lucha legal que terminó con una sentencia favorable para su reintegro. Sin embargo, aseguró que esa resolución también debía abrir paso a la asignación de sus plazas, una respuesta que, según dijo, aún no han recibido.