Personal del Leonardo Martínez protesta por salarios atrasados

San Pedro Sula, Honduras.

Personal de enfermería y de apoyo del hospital materno infantil Leonardo Martínez Valenzuela realizó una protesta esta mañana para exigir a la Secretaría de Salud el pago de los salarios que les adeuda desde hace varios meses.

Los manifestantes se concentraron frente al centro asistencial y expusieron que la situación afecta a trabajadores que fueron reintegrados a sus puestos tras obtener una sentencia favorable luego de haber sido separados de sus cargos al finalizar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

Fanny Domínguez, enfermera del centro asistencial, dio a conocer que son 20 las personas afectadas, entre licenciadas en enfermería, auxiliares, personal de apoyo y camilleros, quienes continúan laborando pese a no recibir pago desde hace seis y diez meses.

“Fuimos reintegrados a partir del 1 de julio de 2025, pero actualmente nos adeudan entre seis y diez meses de salario”, manifestó. Agregó que, aunque lograron ganar el proceso legal para recuperar sus empleos, aún enfrentan incertidumbre debido a que tampoco han recibido respuesta sobre la asignación de plazas permanentes.