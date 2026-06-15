Personal del Leonardo Martínez protesta por salarios atrasados

Personal de enfermería y de apoyo del hospital materno infantil Leonardo Martínez Valenzuela realizó una protesta esta mañana para exigir a la Secretaría de Salud el pago de los salarios que les adeuda desde hace varios meses.
Los manifestantes se concentraron frente al centro asistencial y expusieron que la situación afecta a trabajadores que fueron reintegrados a sus puestos tras obtener una sentencia favorable luego de haber sido separados de sus cargos al finalizar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.
Fanny Domínguez, enfermera del centro asistencial, dio a conocer que son 20 las personas afectadas, entre licenciadas en enfermería, auxiliares, personal de apoyo y camilleros, quienes continúan laborando pese a no recibir pago desde hace seis y diez meses.
“Fuimos reintegrados a partir del 1 de julio de 2025, pero actualmente nos adeudan entre seis y diez meses de salario”, manifestó. Agregó que, aunque lograron ganar el proceso legal para recuperar sus empleos, aún enfrentan incertidumbre debido a que tampoco han recibido respuesta sobre la asignación de plazas permanentes.
La trabajadora recordó que muchos de ellos formaron parte del personal sanitario que atendió la emergencia del covid-19 en primera línea, por lo que consideran injusto tener que seguir reclamando derechos laborales básicos después de haber servido durante uno de los momentos más difíciles para el sistema de salud.
En la protesta también participó Adeleida Gómez, quien, visiblemente afectada, relató las dificultades económicas que ha enfrentado a raíz de la falta de pago. Entre lágrimas, aseguró que ha tenido que recurrir a préstamos para sostener a su familia mientras espera una solución por parte de las autoridades.
“Fuimos la primera línea en la pandemia. Estamos exigiendo el pago que nos hemos ganado trabajando día a día, haciendo turnos de noche y cumpliendo con nuestras responsabilidades”, expresó la enfermera, al tiempo que pidió que se respeten los compromisos adquiridos con el personal que participó en la atención de la emergencia sanitaria.
Los manifestantes también señalaron que durante la pandemia se emitió un decreto para otorgar plazas al personal que estuvo al frente de la atención de pacientes, pero dijo que este compromiso aún no se ha materializado. Por ello, hizo un llamado al Gobierno para que agilice tanto el pago de los salarios pendientes como la regularización de su situación laboral.