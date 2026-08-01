Zambrano insta a liberales sobre aprobación de la reforma energética

Tegucigalpa.

La aprobación de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica continúa entre los principales temas pendientes en el Congreso Nacional, mientras las autoridades legislativas buscan consensos para impulsar cambios orientados a la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Durante una jornada de trabajo realizada en La Entrada, Copán, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo un llamado a la bancada del Partido Liberal para que presente sus observaciones y planteamientos sobre la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia la discusión y aprobación del proyecto.

El titular del Legislativo sostuvo que la situación de la estatal eléctrica requiere una respuesta inmediata y afirmó que el debate debe centrarse en resolver los problemas estructurales que enfrenta el sistema energético nacional. "No es urgencia del gobierno o del Partido Nacional, es un tema de urgencia del pueblo hondureño", manifestó. Zambrano señaló que la red de transmisión y distribución presenta un importante rezago debido a la falta de inversión acumulada durante varios años, situación que, según dijo, limita la capacidad de transportar la energía y provoca fallas en distintas zonas del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El pueblo está siendo golpeado con el tema de la energía, porque los gobiernos históricamente descuidaron y no modernizaron la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; hay líneas obsoletas que tienen más de 30 años y hay que reconstruir nuevas líneas en todo el país", expresó.