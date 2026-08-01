Zambrano insta a liberales sobre aprobación de la reforma energética

La aprobación de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica continúa entre los principales temas pendientes en el Congreso Nacional, mientras las autoridades legislativas buscan consensos para impulsar cambios orientados a la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Durante una jornada de trabajo realizada en La Entrada, Copán, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo un llamado a la bancada del Partido Liberal para que presente sus observaciones y planteamientos sobre la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia la discusión y aprobación del proyecto.
El titular del Legislativo sostuvo que la situación de la estatal eléctrica requiere una respuesta inmediata y afirmó que el debate debe centrarse en resolver los problemas estructurales que enfrenta el sistema energético nacional.
"No es urgencia del gobierno o del Partido Nacional, es un tema de urgencia del pueblo hondureño", manifestó.
Zambrano señaló que la red de transmisión y distribución presenta un importante rezago debido a la falta de inversión acumulada durante varios años, situación que, según dijo, limita la capacidad de transportar la energía y provoca fallas en distintas zonas del país.
"El pueblo está siendo golpeado con el tema de la energía, porque los gobiernos históricamente descuidaron y no modernizaron la Empresa Nacional de Energía Eléctrica; hay líneas obsoletas que tienen más de 30 años y hay que reconstruir nuevas líneas en todo el país", expresó.
Asimismo, indicó que otro de los desafíos es reducir las pérdidas de energía, que, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el funcionario, representan alrededor de 16,000 millones de lempiras al año. En ese sentido, aseguró que se fortalecerán las acciones para combatir el hurto de energía y mejorar las finanzas de la empresa estatal.
"No podemos permitir que el pueblo pague y existan personas que roban energía; hay que atacar las pérdidas porque ascienden a 16,000 millones de lempiras, y esto lo paga el pueblo", afirmó.
Durante su comparecencia, Zambrano también cuestionó la administración anterior de la ENEE, señalando que el aumento de la planilla afectó el desempeño de la institución.
"Ellos utilizaron más de 4,000 millones de lempiras de la ENEE al año para pagar activistas; metieron personas que no colaboran en nada a reducir las pérdidas, pagaron 12,000 millones en activistas, subieron 4,000 empleados y no hay eficiencia", sostuvo.
Finalmente, anunció que en las próximas sesiones del Congreso Nacional también se abordarán otros temas de interés público, entre ellos la evaluación de los avances del decreto de emergencia sanitaria. "Vamos a escuchar a los dirigentes de la Secretaría de Salud que nos brindarán un informe sobre el decreto de emergencia aprobado en el Congreso Nacional, para conocer cómo va la entrega de medicamentos al paciente y conocer en cuánto ha disminuido la mora quirúrgica", concluyó.