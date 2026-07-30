Urgen acelerar licitaciones de energía para evitar déficit de generación en 2027

Tegucigalpa, Honduras

Héctor Corrales, presidente de la CREE, señaló que el sistema eléctrico requerirá entre 500 y 700 megavatios adicionales para cubrir el consumo de los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), por lo que consideró prioritario que el proceso de contratación avance sin retrasos.

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) advirtió este jueves sobre la necesidad de avanzar en las licitaciones de energía de corto plazo para garantizar el abastecimiento eléctrico en 2027, cuando se proyecta un déficit en la capacidad de generación para atender la demanda nacional.

Según el funcionario, las licitaciones deben desarrollarse bajo un esquema competitivo, ya que considera que la competencia entre oferentes es el mecanismo que permite obtener mejores precios para los consumidores.

Corrales sostuvo que la participación tanto del sector público como del privado es clave para atraer inversiones que fortalezcan la capacidad de generación del país y reduzcan los riesgos de desabastecimiento en los próximos años.

En relación con la licitación de 1,500 megavatios de largo plazo, el titular de la CREE indicó que el proceso continúa en etapa de revisión. Sin embargo, insistió en que también es necesario impulsar la compra competitiva de energía de corto plazo para cubrir las necesidades previstas para 2027.

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El comisionado recordó que la función de la CREE es supervisar que los procesos de contratación se desarrollen con criterios de transparencia y competencia, mientras que la responsabilidad de ejecutar las licitaciones corresponde a la ENEE.

Respecto al comportamiento de la tarifa eléctrica, Corrales consideró que aún es prematuro anticipar si habrá ajustes en la próxima revisión, aunque mencionó que persisten factores que podrían ejercer presión sobre los costos de generación.

Entre esos elementos citó el alto precio de la energía en el mercado de oportunidad, la volatilidad en los precios internacionales del petróleo y las condiciones de sequía que continúan afectando la producción de energía, especialmente la de origen hidroeléctrico.

El presidente de la CREE también señaló que existe coordinación entre la Comisión, la Secretaría de Energía y la ENEE para atender los desafíos del sistema eléctrico y avanzar en la planificación del suministro.

Además, hizo un llamado al Congreso Nacional para que analice las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, al considerar que los cambios propuestos deben discutirse con base en criterios técnicos y en los insumos aportados por especialistas nacionales e internacionales.

Las autoridades del sector energético han advertido en distintas ocasiones que la incorporación oportuna de nueva capacidad de generación será determinante para evitar problemas de abastecimiento y reducir la dependencia de compras de energía a precios elevados en el mercado de oportunidad.