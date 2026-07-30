Unas 379 mil viviendas aún no tienen servicio de energía eléctrica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Alrededor de 379 mil viviendas en Honduras aún no tienen acceso a la electricidad, principalmente en comunidades rurales y de difícil acceso, según el Informe de Cobertura y Acceso a la Electricidad 2025. Ante este panorama, el Gobierno del presidente Nasry Asfura impulsa proyectos para ampliar la cobertura y avanzar hacia la meta de llevar el servicio al 100 % del territorio nacional.

El secretario de Energía, Eduardo Oviedo, explicó que el informe permite evaluar anualmente el comportamiento del acceso a la electricidad e identificar las principales brechas que aún persisten, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso.

Los datos reflejan una marcada diferencia entre las zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades el acceso a la electricidad alcanza el 94.38 %, en el área rural llega al 76.82 %, debido a la dispersión de las comunidades y a las dificultades para extender las redes eléctricas. Actualmente, unas 379 mil viviendas aún carecen del servicio.

Según el funcionario, los mayores desafíos se concentran en departamentos como Lempira, Intibucá, La Paz, El Paraíso, Olancho y Gracias a Dios, donde las grandes distancias, la baja densidad poblacional y las condiciones geográficas incrementan el costo de llevar energía mediante redes convencionales.

Para reducir esa brecha, el Gobierno analiza alternativas como sistemas aislados, microredes y paneles solares para abastecer a comunidades alejadas. En estos proyectos también participa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que brinda apoyo para el desarrollo de soluciones energéticas en áreas rurales.

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Oviedo señaló que alcanzar el 100 % de cobertura requerirá inversiones y un proceso gradual, aunque aseguró que esa continúa siendo la meta de la administración. Agregó que ampliar el acceso a la electricidad contribuirá a mejorar las condiciones para la educación, la producción y el desarrollo de las comunidades más apartadas del país.