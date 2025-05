$!87.67% de cobertura: más de 280,000 casas carecen de energía en Honduras

Mapa energético

Aunque han habido valores positivos, el crecimiento del país en términos geográficos ha sido desordenado, aún existen ramales y colonias que no han sido oficialmente recepcionados por la Enee, además de zonas rurales y lejanas sin acceso a la red .

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), comentó que, aunque no es suficiente, la cobertura eléctrica de distribución en Honduras ha mejorado considerablemente gracias a la cartografía del sistema eléctrico que ahora permite una mejor visualización por poste, por línea y por luminaria.

Sin electricidad, escuelas sin computadoras ni Internet siguen siendo la norma en muchas comunidades; los centros de salud rurales no pueden mantener vacunas a temperatura, operar equipos básicos o atender emergencias nocturnas; los agricultores no pueden almacenar productos; los emprendedores no pueden instalar talleres o refrigerar alimentos; el acceso a energía define quién puede avanzar y quién se queda atrás.

"La cobertura no siempre significa suministro, a veces existen los circuitos y las líneas, pero no la generación suficiente para abastecer la demanda. Actualmente, la cobertura podría haber variado un 1.2%, ya que la demanda se ha mantenido estable desde 2023", dijo Aguilar. Esto se deriva del último informe denominado Cobertura y Acceso a la Electricidad en Honduras, publicado por la Secretaría de Energía en 2023, que indica que la cobertura energética en Honduras superaba el 85%.

Muchos sectores han extendido sus líneas primarias y secundarias por cuenta propia, sin que esa infraestructura esté todavía integrada a la topografía oficial del sistema. Las regiones más postergadas siguen siendo Intibucá, Olancho, El Aguán y otras zonas productivas que, a pesar de su potencial, aún no tienen acceso a la energía eléctrica.

"Hay regiones montañosas o de quebradas que, a pesar de las dificultades, ya cuentan con energía, es claro que el país necesita estructura, voluntad financiera y voluntad política. No debería haber un solo rincón de Honduras sin energía eléctrica, esta es educación, salud y desarrollo", concluyó Aguilar.

LA PRENSA Premium expuso, ayer, lunes, el impacto que sufren muchas zonas del país que aún no cuentan con acceso a energía eléctrica. Un ejemplo claro es la colonia Las Metálicas , ubicada en el municipio de La Lima, Cortés. A pesar de estar a pocos minutos del casco urbano y rodeada de desarrollos comerciales y urbanísticos, más de 100 familias han vivido sin electricidad durante casi cuatro décadas.

Actualmente existe un plan indicativo de expansión que contempla aumentar el porcentaje de cobertura en distribución, orientado a mejorar la infraestructura. Las zonas que aún no están cubiertas enfrentan dificultades de acceso físico, falta de recursos financieros y limitaciones logísticas.

"Vamos a entregar el proyecto completo de iluminar La Metálicas, de La Lima. Cuando me tomo algo personal lo hago muy en serio": Yadira Álvarez, directora de Fosode, Gobierno

La historia de problemas con energía eléctrica no es reciente, se ha sufrido durante mucho tiempo por falta de inversión en infraestructura, corrupción en instituciones y planificación deficiente.

Una vez se emita la orden de inicio, la construcción de la red eléctrica no debería extenderse por más de dos meses, y si todo el proceso avanza según lo previsto, la colonia Las Metálicas finalmente contará con energía eléctrica antes de que finalice el año, cumpliendo así un sueño largamente esperado por cientos de familias.

Según cifras de la propia Enee, un 12.5% de la población hondureña, equivalente a unas 280,000 viviendas, a mayo del año 2025, no cuentan con energía eléctrica. Aunque la cobertura nacional ha mejorado y se sitúa actualmente en un 87.67%, persisten grandes brechas en regiones como La Mosquitia, Olancho y Colón.

Kevin Rodríguez, experto en energía, apuntó que el dato más reciente de cobertura eléctrica en Honduras sigue siendo uno de los niveles más bajos en Centroamérica, pues el promedio regional ronda el 95%, lo que evidencia la necesidad urgente que la Enee invierta en nuevas subestaciones y en la ampliación de la red eléctrica en aquellas zonas donde aún no hay suministro.

Cuando la Enee decide llevar energía a estas comunidades normalmente realiza un estudio socioeconómico cuidadoso, ya que si se instala un servicio sin educación previa sobre el uso responsable de la electricidad, puede generarse una sobrecarga que la población no esté en capacidad de sostener.

"En muchas urbanizaciones se presenta un fenómeno de electrificación desordenada, por ejemplo, se instalan transformadores diseñados para abastecer 50 viviendas, pero de repente se construyen 200 casas, eso genera problemas técnicos y no responde a una planificación estratégica", acotó el experto.

"Debemos entender que la energía eléctrica no es un lujo, es una condición mínima para que las personas puedan salir de la pobreza": Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas

A su parecer , la energía no solo es un servicio básico, sino un factor clave que determina el acceso a oportunidades económicas, educativas y sociales. "En los departamentos donde aún no hay electricidad, las probabilidades que las personas generen ingresos son bajas, porque hoy casi todas las actividades productivas requieren energía", apuntó.

Castillo fue enfática que la falta de electrificación limita gravemente la competitividad. "No se puede competir con otros mercados si no se cuenta con electricidad, pongo un ejemplo sencillo: Si una comunidad produce plátano, pero no tiene energía para refrigerarlo o procesarlo, su producto pierde valor", subrayó.

En temas de inversión extranjera, el impacto es aún más evidente. "Un inversionista extranjero no va a apostar por una zona sin electricidad, si desea construir un hotel no lo hará si no hay servicios básicos como energía o agua potable, eso frena el desarrollo y la generación de empleo", puntualizó.