Capturan a "Juan, el Malón", supuesto líder criminal del Merendón

San Pedro Sula.

Dos presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de operar en la zona de reserva del Merendón fueron capturados por la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el barrio Lempira, San Pedro Sula. Los detenidos, de 45 y 21 años, son residentes de la aldea Las Peñitas y estarían vinculados a la estructura dirigida por alias "Juan el Malón", señalado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en el sector del Merendón.

Según las investigaciones, a los aprehendidos se les atribuye la presunta participación en delitos de homicidio, asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Carlos Alberto Arriaga y un testigo protegido. Además, se les relaciona con supuestos casos de desplazamiento forzoso y delitos ambientales. La Policía Nacional informó que durante las operaciones realizadas contra esta estructura criminal en la zona se decomisaron tres motosierras, equipo con características militares, botas tácticas, cámaras de vigilancia, un vehículo y una cantidad no especificada de madera, objetos que presuntamente eran utilizados para sus actividades ilícitas.